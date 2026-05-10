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Il Milan pensa a Lukaku, ma c’è un problema: Allegri apre la porta al belga

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Il Milan pensa a Lukaku, ma c’è un problema: Allegri apre la porta al belga
Romelu Lukaku in maglia Napoli. Foto: ANSA
Romelu Lukaku in maglia Napoli durante allenamento a Castel Volturno

Il Milan cerca un attaccante per la prossima stagione e sulla lista degli obiettivi rossoneri c’è sicuramente Romelu Lukaku. L’attaccante belga, tornato recentemente a Castel Volturno dopo un lungo periodo d’assenza, è pronto a lasciare il capoluogo campano. Max Allegri apprezza l’ex Inter, ma il futuro del tecnico rossonero è in bilico.

Lukaku e il Milan: l’ok di Allegri cambia tutto

Romelu Lukaku è stato proposto al Milan dagli agenti. Secondo quanto rivela la Rai attraverso Ciro Venerato, il belga di proprietà del Napoli rappresenta un’alternativa concreta ai profili più costosi come Sorloth e Lewandowski. La dirigenza rossonera ha ricevuto la proposta dell’attaccante belga e la valuta con interesse. Allegri ha già dato il suo benestare al profilo. Il centravanti conosce bene l’ambiente milanese e ha già dimostrato in Serie A le sue qualità tecniche. I

Tuttavia, la trattativa non è scontata. Allegri è legato a doppio filo con questa operazione: se l’allenatore bianconero dovesse andare via, tutto cambierebbe radicalmente. Il Milan ha già iniziato a valutare i candidati alla successione e uno dei nomi più caldi è quello di Vincenzo Italiano. Se il tecnico siciliano dovesse arrivare sulla panchina rossonera, la pista che porta a Lukaku salterebbe completamente.

Italiano al Milan: lo scenario che blocca Lukaku

Cosa succederebbe con Italiano? L’allenatore ha sempre preferito attaccanti diversi dal profilo dell’ex Inter. Le sue scelte tattiche negli ultimi anni hanno privilegiato giocatori più mobili e versatili rispetto a un centravanti puro come il belga. Lukaku rischierebbe di non rientrare nel progetto tecnico del nuovo tecnico.

Il belga intanto sogna il ritorno a Milano. Ha mantenuto un legame speciale con la città e l’esperienza passata lo spinge a cercare una nuova occasione in Italia. Per il Napoli, una partenza rappresenterebbe uno scenario gestibile dal punto di vista finanziario, anche se comporterebbe una riorganizzazione dell’attacco. Il Milan, da parte sua, aspetta gli sviluppi sulla panchina prima di accelerare su qualunque trattativa.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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