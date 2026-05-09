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Napoli, si accende la pista per un attaccante di Serie A: è lotta sul mercato!

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Napoli, si accende la pista per un attaccante di Serie A: è lotta sul mercato!
Antonio Conte analizza i candidati per il ruolo di attaccante nel suo ufficio al Napoli
Antonio Conte in ufficio al Napoli studia il prossimo attaccante analizzando schemi tattici

Sebastiano Esposito finisce nel mirino del Napoli insieme a Lazio, Como e Torino. L’attaccante del Cagliari diventa oggetto di monitoraggio concreto per il mercato estivo.

Esposito: quattro club di Serie A lo osservano

Il calciomercato estivo del Napoli prende forma e Giovanni Manna allarga lo sguardo verso profili giovani e in ascesa. Secondo quanto rivelato dal giornalista Nicolò Schira, quattro squadre stanno seguendo Sebastiano Esposito del Cagliari per la prossima stagione. Nel lotto figurano Lazio, Como, Torino e gli azzurri, che intensificano la ricerca di rinforzi offensivi dopo una stagione condizionata da numerosi infortuni. La concorrenza è folta e il Napoli dovrà muoversi con tempestività per non farsi scavalcare dalle altre pretendenti.

Antonio Conte ha chiesto risorse al club partenopeo e la dirigenza lavora per accontentarlo. Il blocco al mercato imposto a gennaio aveva paralizzato le operazioni, costringendo Manna a rimandare i piani. Ora la finestra estiva rappresenta l’occasione giusta per costruire una rosa più competitiva e profonda in ogni reparto. Esposito incarna il profilo ricercato: giovane, duttile e già abituato ai ritmi della Serie A.

Sebastiano Esposito esulta al gol
Sebastiano Esposito seguito dal Napoli

Il Cagliari e il prezzo del cartellino

Quale vantaggio competitivo hanno Napoli, Lazio e Torino rispetto al Como? I tre club di massima ambizione potrebbero offrire al giocatore una piattaforma più prestigiosa e un progetto tecnico superiore. Il Como, pur in Serie A, rimane comunque una neopromossa con obiettivi diversi. Il Cagliari dovrà decidere se lasciar partire il giocatore a una cifra ragionevole o resistere alle pressioni esterne mantenendo il controllo della situazione fino a giugno.

La lista dei desideri del Napoli per l’estate è già nutrita. Manna sta setacciando il mercato italiano ed europeo per individuare occasioni concrete che rispettino il budget disponibile e le priorità tattiche di Conte. Esposito rappresenta una soluzione interna, economicamente gestibile e già rodato nel campionato italiano, fattori che lo rendono particolarmente appetibile per i partenopei.

La corsa per Sebastiano Esposito entrerà nel vivo quando il Cagliari fisserà il prezzo del cartellino e le trattative ufficiali inizieranno. Il Napoli dovrà accelerare e convincere sia il club sardo che il giocatore della bontà del progetto per ottenere il sì definitivo e completare un colpo di calciomercato che potrebbe rafforzare significativamente l’attacco azzurro nella prossima stagione.

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioNapoli dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio napoletano e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

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