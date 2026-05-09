Napoli, si accende la pista per un attaccante di Serie A: è lotta sul mercato!

Sebastiano Esposito finisce nel mirino del Napoli insieme a Lazio, Como e Torino. L’attaccante del Cagliari diventa oggetto di monitoraggio concreto per il mercato estivo.

Esposito: quattro club di Serie A lo osservano

Il calciomercato estivo del Napoli prende forma e Giovanni Manna allarga lo sguardo verso profili giovani e in ascesa. Secondo quanto rivelato dal giornalista Nicolò Schira, quattro squadre stanno seguendo Sebastiano Esposito del Cagliari per la prossima stagione. Nel lotto figurano Lazio, Como, Torino e gli azzurri, che intensificano la ricerca di rinforzi offensivi dopo una stagione condizionata da numerosi infortuni. La concorrenza è folta e il Napoli dovrà muoversi con tempestività per non farsi scavalcare dalle altre pretendenti.

Antonio Conte ha chiesto risorse al club partenopeo e la dirigenza lavora per accontentarlo. Il blocco al mercato imposto a gennaio aveva paralizzato le operazioni, costringendo Manna a rimandare i piani. Ora la finestra estiva rappresenta l’occasione giusta per costruire una rosa più competitiva e profonda in ogni reparto. Esposito incarna il profilo ricercato: giovane, duttile e già abituato ai ritmi della Serie A.

Il Cagliari e il prezzo del cartellino

Quale vantaggio competitivo hanno Napoli, Lazio e Torino rispetto al Como? I tre club di massima ambizione potrebbero offrire al giocatore una piattaforma più prestigiosa e un progetto tecnico superiore. Il Como, pur in Serie A, rimane comunque una neopromossa con obiettivi diversi. Il Cagliari dovrà decidere se lasciar partire il giocatore a una cifra ragionevole o resistere alle pressioni esterne mantenendo il controllo della situazione fino a giugno.

La lista dei desideri del Napoli per l’estate è già nutrita. Manna sta setacciando il mercato italiano ed europeo per individuare occasioni concrete che rispettino il budget disponibile e le priorità tattiche di Conte. Esposito rappresenta una soluzione interna, economicamente gestibile e già rodato nel campionato italiano, fattori che lo rendono particolarmente appetibile per i partenopei.

La corsa per Sebastiano Esposito entrerà nel vivo quando il Cagliari fisserà il prezzo del cartellino e le trattative ufficiali inizieranno. Il Napoli dovrà accelerare e convincere sia il club sardo che il giocatore della bontà del progetto per ottenere il sì definitivo e completare un colpo di calciomercato che potrebbe rafforzare significativamente l’attacco azzurro nella prossima stagione.