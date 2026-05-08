Napoli, Manna ha deciso: ecco chi sarà il vice Hojlund

Il Napoli è ormai quasi certo di un posto alla prossima Champions League e si sta portando avanti nella programmazione della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe idee molto chiare su chi dovrebbe avere il ruolo di vice Hojlund per la prossima stagione.

Manna punta su Giovane: il piano del Napoli

Il dirigente azzurro, infatti, avrebbe grande fiducia nelle qualità dell’attaccante brasiliano e starebbe spingendo per confermarlo anche per il futuro immediato. L’idea del Napoli sarebbe quella di utilizzarlo come vice di Hojlund nella prossima stagione, garantendo così profondità e alternative nel reparto offensivo.

Un segnale importante di continuità tecnica, considerando anche l’investimento fatto dal club: a gennaio, infatti, il Napoli ha speso circa 20 milioni di euro per assicurarsi il giocatore.

Un talento seguito da mezza Serie A

Prima di approdare in azzurro, Giovane era finito nel mirino di diversi club italiani. Sempre secondo Schira, Inter, Lazio e Milan avevano manifestato interesse nei suoi confronti negli ultimi mesi, senza però affondare il colpo decisivo.

Ora il suo futuro sembra legato al progetto del Napoli, che punta a valorizzarlo gradualmente all’interno della rosa, alle spalle di un centravanti di riferimento come Hojlund.

Una scelta che conferma la volontà del club di costruire una squadra profonda e competitiva, capace di affrontare più competizioni con alternative di livello in ogni reparto.