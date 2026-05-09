Napoli, Hojlund è a caccia di un record: può succedere contro il Bologna

Rasmus Hojlund insegue il nuovo record personale nel Napoli e lunedì contro il Bologna avrà l’occasione per superare i dieci gol stagionali che lo hanno già contraddistinto al Manchester United.

Hojlund: undici gol per la storia personale

Il danese ha fermato il suo contatore a quota dieci reti in campionato. Una sola marcatura gli permetterebbe di stabilire il miglior bottino della sua carriera nei cinque principali campionati europei. Con il Manchester United nella stagione 2023-2024 aveva chiuso esattamente con lo stesso numero, rendendo questa sfida contro il Bologna cruciale per il suo riscatto personale.

La pressione offensiva che Hojlund ha dovuto subire a Napoli non è stata marginale. Le aspettative di una piazza esigente hanno accompagnato il suo trasferimento, trasformando ogni partita in un banco di prova per dimostrare il valore dell’investimento. Lunedì rappresenta il momento per lasciare il segno nel finale di stagione più importante.

Il contratto che dipende dai gol: la spinta economica

Come rivela il Corriere dello Sport, il raggiungimento del secondo posto matematico garantirebbe a Hojlund un rinnovo su base economica significativamente più vantaggiosa rispetto agli accordi precedenti. Il danese non punta solo al record personale, ma anche a consolidare una posizione negoziale più forte per il prosieguo della sua avventura partenopea.

Il silenzio offensivo deve interrompersi. Hojlund ha lavorato senza interruzioni per arrivare a questa opportunità con le giuste condizioni fisiche e mentali. Una rete lunedì segnerebbe il completamento di una crescita personale che ha visto l’ex United soddisfare Antonio Conte.

Il campionato si avvicina alla conclusione e il centravanti azzurro sa che questi minuti contro il Bologna potrebbero riscrivere completamente la narrazione intorno al suo futuro nel calcio europeo di vertice. Per il Napoli sono in arrivo le ultime tre gare decisive della stagione.