Napoli-Bologna, crescono le quotazioni del top: ci sarà dal 1′

Per il Napoli di Antonio Conte sono in arrivo le ultime tre gare della Serie A 2025/26, decisive per il futuro. Servirà blindare necessariamente la qualificazione alla prossima Champions League, strappando quindi il secondo slot disponibile su quattro totali: per fare ciò il tecnico avrà bisogno di tutti i suoi uomini più fidati. Una grandiosa notizia arriva dai campi di allenamento, con capitano Giovanni Di Lorenzo che sembra sempre più vicino al ritorno da titolare nel match contro il Bologna.
Il Napoli accoglie il Bologna: Conte ritrova il suo titolare?
Siamo ormai alle battute conclusive della stagione. Il Napoli vede sempre più vicino l’obiettivo qualificazione Champions, da raggiungere nell’ultimo terzetto di match contro Bologna, Pisa e Udinese. Un calendario sulla carta alla portata dei partenopei, che tuttavia non dovranno sottovalutare gli avversari cercando di arrivare al traguardo il prima possibile.
Proprio in occasione del match di lunedì sera contro i rossoblù di Vincenzo Italiano, il Napoli potrebbe ritrovare dal primo minuto un pilastro della squadra. Come riportato da Gianluca Di Marzio infatti, Giovanni Di Lorenzo sembra sempre più vicino al rientro da titolare dopo il problema al ginocchio che lo ha tenuto fuori dai giochi da fine gennaio. Dopo il ritorno in distinta in occasione dell’ultimo match contro il Como (passato interamente in panchina), il classe 1993 dovrebbe ritrovare il campo dall’inizio: una notizia straordinaria per Antonio Conte, che potrà puntare su uno dei suoi punti di riferimento assoluti per quest’ultimo spezzone di campionato.