Napoli, cresce ottimismo anche per Neres: spunta una data per il rientro

David Neres salterà la sfida col Bologna ma il Napoli conta di riaverlo per le ultime due giornate: lo staff medico azzurro accelera il recupero dopo l’operazione alla caviglia sinistra.

Neres: tre mesi di stop e il rientro che si avvicina

L’esterno brasiliano ha subito un intervento chirurgico a Londra proprio nel momento di massima forma. Prima dell’operazione aveva segnato sei gol in due mesi e realizzato una doppietta nella finale di Supercoppa contro il Bologna. Lo stop arriva nel momento peggiore della stagione, quando il Napoli ha bisogno di tutte le sue armi offensive.

Secondo il Corriere dello Sport, Neres non sarà disponibile per Bologna, gara che potrebbe regalare ai partenopei la qualificazione matematica alla Champions League. La prudenza dello staff medico rimane alta, ma il recupero procede secondo i piani. Conte dovrà affidarsi agli altri interpreti offensivi almeno per questa sfida decisiva.

Il rush finale: Pisa e Udinese come obiettivo del rientro

Il vero target è tornare in campo nelle ultime due giornate contro Pisa e Udinese. Riavere Neres in rosa completa rappresenta un vantaggio tattico non indifferente per la fase conclusiva della stagione. Il brasiliano aveva dimostrato di essere in uno stato di grazia offensiva prima dell’infortunio.

L’intervento è stato risolutivo e il tempo trascorso dal primo ricovero a Londra ha già consentito una buona progressione del lavoro atletico. Lo staff azzurro ha fissato una deadline realistica: le ultime due partite della stagione rappresentano il momento giusto per il rientro definitivo. Il Napoli avrà così l’occasione di chiudere la stagione con la rosa al completo.