Lukaku, l’annuncio dalla Turchia fa impazzire i tifosi: l’affare può decollare!

Romelu Lukaku verso la Turchia: il Fenerbahce lo vuole e il suo presidente promette l’acquisto ai tifosi se vincerà le elezioni il 6 e 7 giugno prossimi.

Lukaku e Yildirim: la promessa elettorale del Fenerbahce

Aziz Yildirim, candidato alla presidenza del Fenerbahce, ha lanciato una sfida elettorale senza precedenti. Se vincerà le elezioni, comprerà Lukaku. Come rivela Il Mattino, il magnate turco ha trasformato il centravanti belga in una promessa concreta alla tifoseria del club di Istanbul, utilizzandolo come argomento principale della sua campagna. Il voto si terrà tra il 6 e il 7 giugno, e una vittoria di Yildirim potrebbe spalancare le porte turche all’ex attaccante del Napoli.

Il contesto è chiaro: Lukaku non rientra più nei piani del Napoli. L’attaccante si è rifugiato in Belgio dopo l’infortunio, disertando il ritorno a Castel Volturno secondo le indicazioni del club partenopeo. La rottura tra le parti è netta, e il mercato turco rappresenta l’opzione più concreta per entrambi. De Laurentiis potrebbe dunque trovare una soluzione veloce a una situazione diventata insostenibile.

Fenerbahce non è il solo: il Besiktas bussa alla porta

La Turchia sta diventando un’arena di mercato per il Napoli. Oltre al Fenerbahce, anche il Besiktas sembrerebbe aver raccolto informazioni su Lukaku negli ultimi giorni. I club turchi hanno il vantaggio economico per coprire l’ingaggio pesante del belga, una cifra che pochi club europei potrebbero assorbire. La Super Lig ha dimostrato di essere una piazza affidabile per gli azzurri: Victor Osimhen e Noa Lang prima di lui hanno rappresentato operazioni significative in questa direzione.

Quale scenario è più probabile? Il Fenerbahce rimane favorito grazie alla visibilità mediatica della promessa di Yildirim. Se il candidato vincerà le elezioni, avrà l’obbligo politico di mantenere l’impegno preso con i tifosi. Il Besiktas, pur interessato, parte da una posizione meno concreta.

Il Napoli attende sviluppi dal 6 giugno. Lukaku a Istanbul significa liberare risorse e chiudere una telenovela che ha già fatto danni all’ambiente. Nel calciomercato Napoli, la Turchia rimane la via più diretta verso una soluzione rapida e conveniente per tutti.