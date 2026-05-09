L’ex non dimentica Napoli: “Vorrei giocare di nuovo lì”

Giovanni Simeone apre al ritorno al Napoli dopo l’esperienza al Torino. L’attaccante argentino ha confessato il suo desiderio di vestire nuovamente la maglia azzurra, senza escludere un futuro al River Plate.

Simeone e il Napoli: il ritorno che infiamma i tifosi

Il “Cholito” ha parlato ai microfoni di un canale YouTube argentino, rivelando i suoi piani per il futuro. Due destinazioni lo attirano: il ritorno in Campania e il River, il club che lo ha lanciato. Simeone ha dichiarato: “Mi piacerebbe molto giocare di nuovo per il Napoli. Non so se come giocatore o in che ruolo”. Una frase che lascia aperta ogni possibilità, dal ruolo in campo a funzioni diverse all’interno dell’organizzazione azzurra.

L’attaccante ha vissuto momenti cruciali in maglia Napoli, quando ha contribuito al successo dello Scudetto. Quel capitolo della sua carriera rimane indelebile. Oggi al Torino, dove ha già segnato undici gol, continua a mantenere vivo il legame con la città partenopea e con l’ambiente che lo ha accolto.

L’Argentina nel cuore: il desiderio del River Plate

Accanto al Napoli, Simeone coltiva un’altra ambizione altrettanto forte. Il River Plate rappresenta le radici che non ha mai smesso di cercare. “La verità è che mi manca molto l’Argentina”, ha ammesso il figlio di Diego Pablo Simeone. Le ragioni vanno oltre il calcio: gli amici, la famiglia, il contesto culturale che lo ha formato. Una nostalgia che pesa e che potrebbe determinare le sue scelte nei prossimi anni.

Cosa significa questo per il mercato partenopeo? Simeone non chiude le porte ma nemmeno le spalanca. La sua dichiarazione è un segnale di lealtà ai colori azzurri, pur senza impegni concreti. Il Napoli rimane una priorità nel suo immaginario calcistico, ma il tempo e le circostanze decideranno se questa nostalgia si trasformerà in realtà.

Attualmente concentrato sul Torino, Simeone continua a mantenersi in forma e competitivo. Un ritorno al Napoli dipenderà dalle esigenze tecniche della squadra e dalla volontà dirigenziale di riportare l’argentino in azzurro. Nel frattempo, il giocatore alimenta il sogno di tornare a Napoli, dove ha lasciato tracce importanti nella storia recente del club campano.