Napoli, futuro delineato in attacco: ecco l’idea di Conte

Rasmus Hojlund rimane il centravanti titolare del Napoli anche dopo due mesi senza gol. La società azzurra investirà circa 50 milioni per riscattarlo definitivamente in estate, sia per l’obbligo di riscatto, ma anche per la fiducia in lui.
Hojlund: 14 gol e 6 assist in stagione
Il digiuno offensivo dell’attaccante danese non ha scalfito le certezze di Conte e della dirigenza partenopea. Come rivela il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli considera Hojlund uno dei pilastri del progetto futuro, nonostante l’ultimo gol risalga al 14 marzo contro il Lecce. Il bilancio stagionale parla comunque di 14 reti e 6 assist, numeri importanti considerando le difficoltà offensive della squadra e le numerose assenze attorno a lui.
La fiducia di Conte non è mai venuta meno. Hojlund ha operato in una squadra decimata da infortuni: da Kevin De Bruyne a David Neres fino ad Antonio Vergara, il supporto offensivo è stato frammentario. Eppure i suoi numeri rimangono solidi, testimonianza di una continuità che la società premia con il riscatto imminente.
Vice-Hojlund: Giovane la scelta tattica del Napoli
Per completare l’attacco nella prossima stagione, il Napoli ha individuato il profilo del vice-centravanti. La candidatura di Giovane cresce con decisione, ritenuto più idoneo a giocare da punta rispetto al ruolo di esterno offensivo. La società riflette su come aumentare la produzione offensiva complessiva, consapevole che un solo bomber non basta per gli obiettivi europei.
La strategia estiva del Napoli appare quindi delineata: consolidare Hojlund in primo piano con il riscatto definitivo, aggiungere una valida alternativa di peso nel ruolo di attaccante. Questo duplice intervento consentirebbe a Conte di gestire meglio le rotazioni e di avere soluzioni tattiche diverse nel corso della stagione. Il calciomercato Napoli in attacco prenderà forma proprio intorno a questi due elementi portanti.