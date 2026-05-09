Futuro Conte, svelato il motivo della possibile separazione: tifosi increduli

Antonio Conte rinvia la decisione sul suo futuro al Napoli: l’incontro con De Laurentiis sarà decisivo per chiarire se il progetto continua.

Conte deluso dall’ambiente: le crepe dello spogliatoio

Secondo Repubblica, il tecnico salentino ha riscontrato una frattura interna che va oltre i risultati. Nonostante il secondo posto e la Supercoppa Italiana conquistata, l’atmosfera che si respira non ha soddisfatto le aspettative dell’allenatore. Un ambiente diviso rappresenta un ostacolo concreto per chi vuole costruire un progetto ambizioso. Conte non accetta compromessi su questo aspetto fondamentale.

La stagione del Napoli ha registrato continue emergenze che hanno costretto il tecnico a gestire situazioni complicate. Infortuni, assenze prolungate, dinamiche di gruppo instabili: tutti elementi che hanno pesato sulla continuità tattica e sulla serenità dell’ambiente. Il paradosso è che i risultati sono arrivati comunque, ma il costo emotivo e organizzativo è stato elevato.

Napoli: la riunione decisiva con De Laurentiis fissa la strada

Nei prossimi giorni andrà in scena il confronto cruciale tra il presidente e l’allenatore. Non è un meeting di routine. Conte ha manifestato chiaramente che la composizione interna del gruppo condiziona la sua permanenza. De Laurentiis dovrà decidere se intervenire sul mercato per risolvere le tensioni oppure se accettare il rischio di una separazione.

Il tecnico salentino ha costruito una reputazione su progetti dove l’ambiente è coeso e la gerarchia è cristallina. A Napoli ha dovuto fare i conti con dinamiche diverse. La scelta ora è binaria: ricostruire il gruppo intorno a una visione univoca oppure cercare una nuova guida tecnica che accetti questa impostazione conservativa. L’esito di questo incontro determinerà se il Napoli continua il percorso iniziato o se riparte da zero nel calciomercato estivo.