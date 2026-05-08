Napoli, futuro del ds Manna? De Laurentiis ha deciso cosa fare!

Giovanni Manna e un futuro tutto ancora da scrivere. Ma Aurelio De Laurentiis ha pronta la contromossa decisiva: 10 milioni la valutazione e rinnovo con aumento sostanziale per allontanare la Roma dalla trattativa.

De Laurentiis e Manna: il rinnovo che blocca tutto

Il direttore sportivo del Napoli non si tocca. Aurelio De Laurentiis ha deciso di blindare Giovanni Manna con una strategia precisa: prolungare il contratto e aumentare significativamente lo stipendio. La mossa, come riportato da Tuttomercatoweb, arriva mentre la Roma continua a corteggiare il dirigente, cercando di attirarlo nella capitale. Il presidente azzurro però non intende negoziare e tratta Manna alla stregua di un calciatore di mercato dal valore di circa 10 milioni di euro.

La continuità progettuale è l’obiettivo dichiarato. Dopo la stagione appena conclusa, De Laurentiis vuole mantenere stabilità nell’area tecnica e ha scelto di investire direttamente sul suo DS con un rinnovo sostanzioso. Non è un semplice prolungamento: l’aumento di stipendio rappresenta un messaggio chiaro sia internamente che verso l’esterno, una dichiarazione di valore e fiducia nel lavoro di Manna.

Manna e la Roma: il corteggiamento che non decolla

La Roma aveva provato a inserirsi nella vicenda, interessata alle competenze di Manna nel mercato. Ma il Napoli non ha alcuna intenzione di aprire trattative. Con il nuovo contratto in preparazione, Manna avrà meno ragioni per ascoltare altre proposte. De Laurentiis, attraverso il rinnovo, comunica un messaggio semplice ma efficace: qui c’è futuro, qui c’è progetto.

Lo scenario che si delinea nei prossimi mesi è quello di un Manna sempre più legato al Napoli, con un accordo che lo vincolerà ulteriormente al club azzurro. La Roma dovrà cercare altrove le soluzioni per il suo organigramma dirigenziale, mentre il calciomercato Napoli continuerà a muoversi sotto la guida di un direttore sempre più centrale nel progetto di De Laurentiis.