Beffa Napoli, l’affare sfuma definitivamente: accordo trovato con un club spagnolo

Joao Gomes sceglie l’Atletico Madrid: il centrocampista del Wolverhampton sfugge al Napoli con un accordo da 45 milioni di euro, contratto fino al 2031.

Joao Gomes: l’Atletico Madrid vince la corsa al brasiliano

Il brasiliano non arriva in Serie A. Secondo quanto rivela il giornalista Nicolò Schira, l’affare tra Joao Gomes e l’Atletico Madrid è entrato nella fase conclusiva, con i dettagli ormai definiti tra il club spagnolo e il Wolverhampton. La trattativa si chiude a 45 milioni di euro, cifra che il club inglese ha accettato dopo settimane di negoziati. Il giocatore sottoscriverà un contratto fino al 2031 con uno stipendio annuale di 4,5 milioni di euro.

Per il Napoli si tratta di un’occasione persa. Nei mesi scorsi, gli azzurri avevano valutato il centrocampista brasiliano come possibile rinforzo per la prossima sessione estiva, vedendo in lui il profilo giusto per il centrocampo. La dirigenza partenopea non ha però accelerato nella trattativa, permettendo così al club madrileno di inserirsi e concludere l’operazione.

Napoli e il mercato estivo: i piani modificati

La perdita di Joao Gomes costringe il Napoli a ridefinire le strategie di mercato. De Laurentiis e il suo staff dovranno ora cercare alternative diverse nel panorama europeo, valutando profili con caratteristiche simili o completamente diversi a seconda delle esigenze tattiche. L’Atletico Madrid invece rafforza il proprio centrocampo con un giocatore giovane e dinamico, pronto a competere in Liga e in Europa.

Quale impatto avrà questa decisione sul calciomercato Napoli? La mancata acquisizione di Joao Gomes non blocca i piani estivi del club campano, ma richiede una riorganizzazione degli obiettivi. Gli azzurri continueranno a monitorare il mercato internazionale per trovare il centrocampista che completi la rosa, con attenzione particolare a giocatori in uscita da top club europei. L’estate 2026 si prospetta movimentata per il Napoli, con la necessità di effettuare scelte oculate e rapide.

Il trasferimento di Joao Gomes all’Atletico Madrid chiude definitivamente la porta a questa opportunità per il calciomercato Napoli. Il club partenopeo ora concentra gli sforzi su altri obiettivi, consapevole che le finestre di mercato estive richiedono tempestività e decisioni concrete.