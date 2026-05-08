Napoli, rivoluzione a centrocampo: due obiettivi del Parma nel mirino azzurro!

Napoli attenziona Adrian Bernabé e Keita Mandela del Parma per il centrocampo: due profili diversi per colmare le incertezze su Anguissa e Lobotka in vista di giugno.

Bernabé e Keita: chi sono i due obiettivi parmensi

Secondo quanto rivelato da Kiss Kiss Napoli, gli azzurri hanno messo nel mirino due centrocampisti della squadra ducale. Adrian Bernabé, classe 2001, rappresenta la soluzione più versatile: può operare sia come mediano davanti alla difesa che come mezzala di costruzione e inserimento. L’altra opzione è Mandela Keita, classe 2002, centrocampista centrale puro che eccelle nel ruolo di incontrista. Due anime diverse per il medesimo reparto.

La ragione della ricerca è concreta e immediata. Frank Anguissa e Stanislav Lobotka hanno contratti fino al 2027, ma la permanenza di entrambi non è scontata. Per lo slovacco è stata già avanzata una proposta di rinnovo fino al 2029. Per il camerunense, invece, il silenzio è totale. Questa asimmetria obbliga il Napoli a sondare il mercato con anticipo.

Anguissa incerto: Keita come alternativa concreta

Il classe 2002 del Parma funzionerebbe esattamente come sostituto di Anguissa nel medesimo ruolo di mediano equilibratore davanti alla difesa. Ha le caratteristiche per garantire stabilità e geometrie semplici, qualità che il camerunense ha portato a Napoli negli ultimi anni. Non è una copia carbone, ma risponde alle stesse necessità tattiche.

Bernabé offre invece duttilità maggiore. La sua capacità di giocare in più posizioni della mediana lo rende un profilo più moderno, capace di adattarsi a diverse soluzioni di gioco. Il Napoli valuta entrambi per la sessione estiva, quando il mercato potrà muoversi concretamente. Due strade diverse per rinforzare il centrocampo di Napoli.