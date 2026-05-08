Quale futuro per Lucca? Il Napoli ha in mente un piano ben preciso e l’attaccante ha una richiesta

Lorenzo Lucca tornerà al Napoli dalla sessione estiva: l’attaccante ha comunicato la volontà di restare in Italia dopo il prestito deludente al Nottingham Forest.

Lucca: il rientro anticipato dall’Inghilterra

L’esperienza in Premier League non ha portato i risultati sperati. Il giocatore, arrivato agli inglesi a gennaio, non si è ambientato negli equilibri di Nottingham Forest. La permanenza è stata complicata dal punto di vista tattico e personale. Secondo Fabrizio Romano, Lucca ha già comunicato una preferenza chiara per il futuro: rimanere nel campionato italiano anziché proseguire l’avventura britannica.

La priorità dell’attaccante è giocare in Serie A. Non vuole allontanarsi ulteriormente dall’Italia né proseguire con un altro prestito in una realtà che non lo ha valorizzato. Questo orientamento ridisegna completamente il quadro del suo futuro prossimo. Gli azzurri dovranno ora decidere se rilanciarlo internamente o cederlo definitivamente entro giugno.

Napoli: valutazioni su formula e investimento

La dirigenza partenopea ha il compito di fare le opportune valutazioni economiche e tecniche. Non è scontato che il Napoli lo tenga: il club dovrà considerare se Lucca rientra nei piani tattici di prossima stagione oppure se conviene cederlo a titolo definitivo. Il tutto dipenderà anche dal possibile cambio allenatore. La formula del prestito ha fallito, quindi non si ripeterà. Le opzioni sono due: integrazione nella rosa oppure vendita sul mercato.

Lucca sarà uno dei protagonisti del prossimo calciomercato estivo. La sua volontà di restare in Italia apre scenari interessanti per altri club di Serie A. Il Napoli avrà mesi per decidere se investire ancora su di lui o lasciar partire il giocatore verso altre destinazioni italiane. La scelta avrà ripercussioni dirette sulla costruzione dell’attacco estivo partenopeo.