Mercato Napoli, scelto l’erede di Lukaku: arriva dalla Serie A il vice Hojlund

Il Napoli avrebbe già scelto il prossimo attaccante da affiancare a Rasmus Hojlund e che sostituirà Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca, in uscita nella prossima sessione estiva di mercato. Il profilo arriva dalla Serie A.
Davis e la ricerca Napoli di un centravanti moderno
Il Napoli scandaglia il mercato offensivo con precisione chirurgica. Non cerca il fenomeno puro, bensì un profilo strutturato e funzionale al progetto tattico. Secondo La Gazzetta dello Sport, Keinan Davis dell’Udinese rientra in questa categoria. L’attaccante inglese possiede qualità che ricordano Romelu Lukaku: capacità di attaccare la profondità, forza nel gioco spalle alla porta, progressione costante verso l’area avversaria. La rosea lo descrive come “un Lukaku 2.0”, sottolineando le caratteristiche atletiche che lo rendono funzionale a un calcio verticale e aggressivo.
I numeri stagionali di Davis confermano una crescita tangibile. L’inglese ha realizzato 10 gol in 27 presenze di campionato, distribuiti su 1902 minuti complessivi. A titolo di confronto, Rasmus Hojlund ha segnato lo stesso numero di reti ma con meno partite giocate e quasi 600 minuti in meno rispetto al danese. Una produttività interessante, anche se non ancora esplosiva. Davis lavora spalle alla porta con intelligenza tattica e sa come creare spazi per i compagni, qualità che il Napoli valuta positivamente nel contesto del suo calcio offensivo.
Il limite fisico che frena l’ascesa definitiva
Quale il vero ostacolo al trasferimento? La Gazzetta evidenzia una predisposizione agli infortuni che ha rallentato l’esplosione definitiva di Davis negli anni. Una fragilità fisica che rappresenta il fattore discriminante: il Napoli sa bene che un attaccante incline ai problemi muscolari non può garantire continuità in una stagione di altissima esigenza competitiva.
L’Udinese, dal canto suo, non intende privarsi di un giocatore che ha dimostrato progressi evidenti. Il Napoli continuerà a monitorare altri profili offensivi per completare il reparto attacco, ma Davis resta un nome nelle agende degli osservatori azzurri per le sue qualità fisiche e la sua capacità di lavorare in progressione nel calcio moderno.