Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Napoli sul top del Milan? Spunta la suggestione di mercato

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Napoli sul top del Milan? Spunta la suggestione di mercato
Rafael Leão tra Milan e Napoli: la suggestione di mercato
Rafael Leão in divisa rossonera del Milan e azzurra del Napoli con stemmi delle due squadre sullo sfondo

Dopo l’ultima stagione deludente, il nome di Rafa Leao torna a scaldare il mercato estivo e, a sorpresa, si apre anche uno spiraglio in Serie A. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’attaccante del Milan potrebbe diventare un idea concreta per alcuni club, tra cui anche il Napoli, soprattutto in caso di condizioni favorevoli.

Leao sul mercato: il Milan fissa il prezzo

La situazione del talento portoghese resta chiara: la clausola rescissoria da 175 milioni di euro è considerata fuori portata per qualsiasi club. ma il Milan, in caso di offerte importanti non esclude la cessione. La valutazione minima fissata dai rossoneri è di circa 60 milioni di euro.

Al momento, però, non si registra una vera e propria corsa al giocatore. Qualche sondaggio dall’estero c’è stato, in particolare dall’ Al-Hilal, club che potrebbe rappresentare una pista concreta per il portoghese.

Rafa Leao, obiettivo di mercato del Napoli, esulta dopo un gol
Rafa Leao, obiettivo di mercato del Napoli. Fonte: ANSA

Napoli alla finestra: resta una suggestione

In Italia, il Milan non avrebbe alcuna intenzione di rafforzare una diretta concorrente, ma lo scenario resta aperto a possibili sviluppi. Sportmediaset evidenzia infatti come Napoli e Roma possano rientrare tra i club interessati, anche se al momento si tratta soltanto di valutazioni preliminari.

Per gli azzurri, dunque, Leao rappresenta più una suggestione di mercato che un obiettivo concreto, ma il suo nome resta uno dei più pesanti e affascinanti in vista della prossima estate.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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