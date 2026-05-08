Napoli sul top del Milan? Spunta la suggestione di mercato

Dopo l’ultima stagione deludente, il nome di Rafa Leao torna a scaldare il mercato estivo e, a sorpresa, si apre anche uno spiraglio in Serie A. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’attaccante del Milan potrebbe diventare un idea concreta per alcuni club, tra cui anche il Napoli, soprattutto in caso di condizioni favorevoli.
Leao sul mercato: il Milan fissa il prezzo
La situazione del talento portoghese resta chiara: la clausola rescissoria da 175 milioni di euro è considerata fuori portata per qualsiasi club. ma il Milan, in caso di offerte importanti non esclude la cessione. La valutazione minima fissata dai rossoneri è di circa 60 milioni di euro.
Al momento, però, non si registra una vera e propria corsa al giocatore. Qualche sondaggio dall’estero c’è stato, in particolare dall’ Al-Hilal, club che potrebbe rappresentare una pista concreta per il portoghese.
Napoli alla finestra: resta una suggestione
In Italia, il Milan non avrebbe alcuna intenzione di rafforzare una diretta concorrente, ma lo scenario resta aperto a possibili sviluppi. Sportmediaset evidenzia infatti come Napoli e Roma possano rientrare tra i club interessati, anche se al momento si tratta soltanto di valutazioni preliminari.
Per gli azzurri, dunque, Leao rappresenta più una suggestione di mercato che un obiettivo concreto, ma il suo nome resta uno dei più pesanti e affascinanti in vista della prossima estate.