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Napoli, doppio recupero per Conte: chi è l’ultimo giocatore rimasto ai box

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Napoli, doppio recupero per Conte: chi è l’ultimo giocatore rimasto ai box
Giocatori del Napoli nello spogliatoio durante la preparazione
Giocatori del Napoli nello spogliatoio con divise blu e stemma della squadra visibili

Il Napoli recupera due pezzi da novanta in vista della sfida con il Bologna e ora, oltre Lukaku, solamente un altro calciatore è rimasto ai box per infortunio

Di Lorenzo in campo: il capitano verso il rientro titolare

Il capitano azzurro ha disputato il test contro la Scafatese terminato 2-2 e potrebbe partire addirittura titolare nella prossima sfida di campionato contro il Bologna. L’assenza prolungata aveva creato un vuoto importante nella retroguardia, soprattutto in una stagione dove gli infortuni hanno tormentato la squadra. Il rientro del difensore rappresenta un rinforzo concreto per gli ultimi novanta minuti di stagione regolare.

Vergara ritrova il campo: il recupero prosegue

Anche Vergara ha messo piede in campo nella gara contro i gialloverdi. Come rivela Repubblica, il test amichevole ha rappresentato un importante step nel percorso di recupero del giocatore. Con tre giornate ancora da disputare, la progressione verso il pieno recupero procede secondo i tempi previsti.

Chi rimane ancora indisponibile? Oltre il ben noto Lukaku, Solo Neres continua a stare ai box. L’esterno offensivo non ha partecipato alla gara contro la Scafatese e la sua assenza pesa ancora nell’economia tattica del Napoli. Le tempistiche del suo rientro rimangono incerte in questa fase conclusiva della stagione.

L’infermeria del Napoli si svuota proprio quando il calendario si restringe. Con Di Lorenzo e Vergara disponibili per il Bologna, gli azzurri recuperano due elementi importanti negli ultimi sforzi della stagione regolare. Neres dovrà attendere ancora per il rientro in gruppo.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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