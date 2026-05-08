Napoli, doppio recupero per Conte: chi è l’ultimo giocatore rimasto ai box

Il Napoli recupera due pezzi da novanta in vista della sfida con il Bologna e ora, oltre Lukaku, solamente un altro calciatore è rimasto ai box per infortunio
Di Lorenzo in campo: il capitano verso il rientro titolare
Il capitano azzurro ha disputato il test contro la Scafatese terminato 2-2 e potrebbe partire addirittura titolare nella prossima sfida di campionato contro il Bologna. L’assenza prolungata aveva creato un vuoto importante nella retroguardia, soprattutto in una stagione dove gli infortuni hanno tormentato la squadra. Il rientro del difensore rappresenta un rinforzo concreto per gli ultimi novanta minuti di stagione regolare.
Vergara ritrova il campo: il recupero prosegue
Anche Vergara ha messo piede in campo nella gara contro i gialloverdi. Come rivela Repubblica, il test amichevole ha rappresentato un importante step nel percorso di recupero del giocatore. Con tre giornate ancora da disputare, la progressione verso il pieno recupero procede secondo i tempi previsti.
Chi rimane ancora indisponibile? Oltre il ben noto Lukaku, Solo Neres continua a stare ai box. L’esterno offensivo non ha partecipato alla gara contro la Scafatese e la sua assenza pesa ancora nell’economia tattica del Napoli. Le tempistiche del suo rientro rimangono incerte in questa fase conclusiva della stagione.
L’infermeria del Napoli si svuota proprio quando il calendario si restringe. Con Di Lorenzo e Vergara disponibili per il Bologna, gli azzurri recuperano due elementi importanti negli ultimi sforzi della stagione regolare. Neres dovrà attendere ancora per il rientro in gruppo.