Napoli, rinforzo a sorpresa per l’estate: può arrivare dalla Juventus!

Andrea Cambiaso attira il Napoli nel mercato estivo: secondo TuttoJuve, gli azzurri osservano il laterale bianconero insieme a Inter, Milan e big europee come Barcellona e Liverpool.

Cambiaso e la valutazione: la Juventus chiede 40-50 milioni

La Juventus non cede facilmente i suoi gioielli, ma il prezzo di Cambiaso rappresenta una variabile cruciale per le pretendenti. Il cartellino oscilla tra i 40 e i 50 milioni di euro, cifra che la dirigenza bianconera intende mantenere salda almeno per questa sessione. Tuttavia, il finale di stagione dei bianconeri potrebbe stravolgere tutto: qualora saltasse la qualificazione in Champions League, la valutazione scenderebbe drasticamente a 30-35 milioni, rendendo l’operazione molto più accessibile per club come il Napoli.

L’Inter ha già tentato di inserire Cambiaso nei dialoghi con la Juventus durante il mercato invernale, legando il suo nome a Davide Frattesi. La risposta fu un secco rifiuto. Adesso i nerazzurri studiano una nuova mossa: Carlos Augusto più conguaglio economico potrebbe essere la formula per riaprire il tavolo delle trattative con la Juventus e convincere i bianconeri a valutare l’addio dell’esterno.

Napoli su Cambiaso: la strategia azzurra tra giugno e luglio

Quali sono le reali possibilità del Napoli di strappare Cambiaso alla Juventus? Gli azzurri considererebbero il laterale uno dei migliori esterni italiani in circolazione e hanno già iniziato a monitorare l’evoluzione della situazione. Il club partenopeo potrebbe inserirsi concretamente nella corsa solo se dovessero aprirsi margini concreti durante l’estate, specialmente nel caso di una mancata qualificazione bianconera in Europa dei bianconeri.

L’interesse europeo per Cambiaso è massiccio: Manchester City, Liverpool, Barcellona e Tottenham hanno già chiesto informazioni su disponibilità e costi. La Juventus, al momento, considera l’esterno un pilastro del progetto tecnico e non ha alcuna intenzione di aprire negoziazioni. Tuttavia, le dinamiche di mercato cambiano rapidamente, soprattutto quando gli assetti europei si modificano in base ai risultati sportivi delle ultime giornate di stagione.

Il Napoli avrà occasione di affondare il colpo nel mercato estivo solo se la Juventus dovesse trovarsi costretta a vendere per questioni economiche o se Cambiaso stesso decidesse di cercare una nuova destinazione. La valutazione tra i 30 e i 35 milioni rappresenterebbe il punto di rottura definitivo: a quella cifra, gli azzurri potrebbero entrare davvero nella competizione per accaparrarsi uno dei migliori terzini del calcio italiano.