Napoli, grosso addio previsto per l’estate: “Tutto deciso. Due giovani come sostituti”

Il Napoli si prepara ad un grosso addio dopo anni di presenza nella rosa. La società azzurra ha già in rosa il sostituto e valutrebbe profili giovani per il futuro.

Meret e il Napoli: il divorzio dopo gli scudetti

La permanenza di Alex Meret a Napoli entra nella fase conclusiva. Secondo Il Mattino, il portiere dei due scudetti ha deciso di cercare una nuova sfida già nella prossima estate. Il contratto rinnovato un anno fa scade nel 2027, ma l’accordo si interromperà prima. Meret vuole continuità e minuti in campo, elementi che non ha trovato negli ultimi mesi. Non è una questione di ambizioni ridotte: il suo agente sta già sondando il mercato internazionale, con Premier League e club italiani di primo livello tra le destinazioni concrete.

Le ultime apparizioni in panchina hanno accelerato i tempi della decisione. Mentre Milinkovic-Savic si è affermato come titolare indiscusso, accumulando presenze decisive in Champions League e garantendo continuità alla porta azzurra, Meret ha visto ridursi drasticamente lo spazio. La partita a Como ha confermato questa dinamica: ancora una volta in panchina, mentre il serbo blindava lo 0-0 con interventi che hanno pesato sulla corsa alla qualificazione europea.

Milinkovic-Savic: il nuovo numero uno del Napoli

Vanja Milinkovic-Savic è la soluzione presente. Il portiere serbo non è più una soluzione temporanea ma il perno del progetto tattico di Antonio Conte. Le sue parate hanno trasformato una gara difficile in un punto prezioso per la qualificazione in Champions. Non è stata una prestazione isolata: Milinkovic è diventato una presenza fissa nelle competizioni europee e uno dei pilastri della formazione che sta per centrare il passaggio alle coppe continentali per il secondo anno consecutivo. Conte ha preso la decisione definitiva.

Il Napoli cerca il vice giovane: Tzolakis e Atubolu gli obiettivi

Quale profilo metterà il Napoli alle spalle di Milinkovic? La risposta arriva dai nomi circolati negli ultimi giorni. Konstantinos Tzolakis e Noah Atubolu, entrambi classe 2002, rappresentano il tipo di portiere che la dirigenza azzurra sta cercando. Non sono urgenze immediate, ma una questione da risolvere prima che il mercato estivo prenda piede completamente. Un profilo più giovane garantirebbe continuità progettuale e una crescita parallela a quella del numero uno serbo, costruendo una gerarchia chiara per gli anni a venire.

Il Napoli non affronterà questa transizione con fretta, ma con metodo. La cessione di Meret libererà risorse economiche e spazi di organico che la società reinvestirà nel rafforzamento di altre zone del campo. Intanto Milinkovic-Savic continua a consolidare il suo status di portiere titolare, mentre il club monitora le occasioni di mercato per un giovane estremo difensore che possa rappresentare il futuro della porta partenopea nel calciomercato estivo.