Napoli, per il post Conte spunta un altro tecnico: quest’anno ha convinto tutti!

Fabio Grosso è uno dei nomi valutati dal Napoli come possibile erede di Antonio Conte nel caso in cui il tecnico dovesse lasciare al termine della stagione.

Grosso: l’allenatore che piace a mezza Serie A

Il tecnico del Sassuolo non è una semplice opzione per gli azzurri. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Grosso rappresenta il profilo più ricercato tra i club di fascia medio-alta che potrebbero cambiare guida tecnica nei prossimi mesi. La Fiorentina lo valuta per la successione di Paolo Vanoli, il Bologna lo considera come alternativa a Vincenzo Italiano, la Lazio lo pensa in caso di separazione da Maurizio Sarri. Il Napoli si aggiunge a questa lista di pretendenti.

Grosso ha ancora un anno di contratto con il Sassuolo. Il club emiliano non intende cederlo facilmente e, qualora dovesse partire, chiederà un indennizzo significativo per la rescissione. Non è una situazione di immediata disponibilità, ma di opportunità condizionata.

Il Napoli lo gradisce, ma pretendenti avanti

Fabio Paratici, dirigente della Fiorentina, conosce bene Grosso: l’aveva avuto come allenatore della Primavera della Juventus durante la sua gestione bianconera. Lo aveva già suggerito a Carnevali in passato, anche se il dirigente del Sassuolo aveva preferito De Zerbi. Grosso è comunque arrivato a Sassuolo e ora è diventato una figura di riferimento nel calcio italiano per chi cerca un cambio in panchina.

La situazione rimane aperta. Il Napoli monitora il mercato degli allenatori con prudenza, mantenendo diverse opzioni sul tavolo. Grosso rappresenta un’alternativa concreta qualora Conte decidesse di andare via, ma la Fiorentina al momento appare in vantaggio nella corsa al tecnico del Sassuolo.

Nel calcio italiano, i movimenti in panchina si decidono spesso negli ultimi mesi di stagione. Il Napoli di calciomercato Napoli avrà tempo per valutare, ma il nome di Grosso rimane fra i più credibili per il post-Conte.