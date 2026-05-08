Manna, la Roma insiste: la contromossa del Napoli e quel retroscena che può cambiare tutto

Giovanni Manna rimane al centro di una pressione crescente dalla Roma, che vuole il direttore sportivo del Napoli. I giallorossi intensificano i contatti, consapevoli che il dirigente è legato agli azzurri da un contratto di altri due anni.

Manna conteso: Roma e Napoli verso il confronto decisivo

Come rivela il Corriere del Mezzogiorno, la Roma non arretra dalle sue ambizioni. La società capitolina ha identificato nel ds partenopeo il profilo ideale per guidare il proprio progetto, lanciando una sfida diretta a De Laurentiis. Il Napoli, però, non intende cedere facilmente. Manna ha costruito negli ultimi anni una strategia di mercato coerente e la sua permanenza rappresenta un elemento di continuità cruciale per il club.

Il dirigente ha dimostrato capacità nel gestire operazioni complesse e nel costruire rose competitive. La Roma vede in lui l’uomo giusto per invertire una rotta complicata. Tuttavia, il legame contrattuale di Manna con il Napoli non è una clausola marginale: altri due anni di accordo significano che qualsiasi trasferimento richiede una trattativa seria tra i club, non una semplice cortesia.

Quali sono le reali possibilità della Roma di strappare Manna?

La Roma ha risorse economiche per tentare l’assalto, ma il Napoli non ha alcun motivo di accontentarsi. Un confronto tra le dirigenze è inevitabile, come anticipato dal quotidiano. La questione centrale è se i giallorossi riusciranno a offrire una proposta così vantaggiosa da convincere De Laurentiis a rinunciare a un dirigente che conosce bene la piazza e i meccanismi del club.

Lo scenario più probabile vede il Napoli blindare Manna attraverso una riunione ufficiale dove ribadire la fiducia e magari migliorare le condizioni economiche dell’attuale accordo. La Roma, dal canto suo, continuerà a sondare il terreno, ma senza la disponibilità del direttore sportivo e del club partenopeo, il trasferimento rimane una suggestione più che una realtà concreta. Il confronto tra Napoli e Roma sul futuro di Manna definirà gli equilibri di mercato nei prossimi mesi.