Beukema analizza la sua stagione: “Lavoro per crescere. Sul mio addio al Bologna…”

Si avvicina sempre di più il giorno di Napoli-Bologna, match valevole per la 36ª giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri vogliono mettere il sigillo alla propria qualificazione alla prossima edizione della Champions League in un rush finale che vede quattro squadre nell’arco di 6 punti contendersi i tre posti per l’Europa che conta. Contro i felsinei servirà una gara di carattere: ne ha parlato Sam Beukema, proprio lui che vivrà questa sfida in maniera particolare dato il suo passato proprio in rossoblù.

Beukema prepara Napoli-Bologna: il punto di vista del difensore sul match

Lunedì sera alle ore 20:45 il Napoli accoglierà il Bologna di Vincenzo Italiano sul campo del Maradona. I ragazzi di mister Antonio Conte cercheranno di ottenere tre punti fondamentali, che potrebbero già risultare decisivi nella lotta per i piazzamenti europei anche dal punto di vista aritmetico. La volontà degli azzurri rimane quella di chiudere il discorso legato alla Champions al più presto e a tre partite dal termine della stagione arriva la grande occasione di provarci davanti al proprio pubblico.

La gara contro i rossoblù sarà un momento speciale per Sam Beukema, trasferitosi al Napoli dopo due stagioni di assoluto livello al Bologna. Il difensore olandese non ha dimenticato la piazza felsinea e l’affetto ricevuto durante la sua esperienza bolognese: questo il suo commento al riguardo ai microfoni di Radio CRC:

“È una partita speciale per me, ho vissuto lì due anni bellissimi. Appena entrerò in campo, però, penserò al Napoli ed alla vittoria. Hanno scritto e detto tanto sulla mia partenza da Bologna per venire al Napoli, anche cose non vere. Fa parte del calcio moderno, ma io ho ancora massimo rispetto per la società, per i tifosi bolognesi. Lì abbiamo scritto la storia, vincendo la Coppa Italia, e mi hanno fatto crescere: sono molto grato“.

Napoli-Bologna vuole dire anche sfida tra Antonio Conte e Vincenzo Italiano, due allenatori che intendono il calcio e la gestione dello spogliatoio in maniera diversa:

“Conte e Italiano? Sono due grandi allenatori italiani, che mi hanno aiutato tanto in due modi diversi. Il Bologna non cambia la propria identità: vanno 1 contro 1 a tutto campo. Sarà una partita molto intensa. Hanno giocatori di qualità, ma la loro forza è soprattutto quella di essere un gruppo unito. Dobbiamo avere massima attenzione”.

Una sfida molto particolare per il difensore, che sicuramente rivivrà internamente i magici momenti passati al Bologna che gli hanno consentito di compiere un passo in avanti e di approdare infine all’ombra del Vesuvio.

Dal nuovo ruolo alla lettura della stagione del Napoli: il commento del difensore

Nel corso dell’intervista, Beukema ha analizzato anche ciò che è riuscito ad ottenere e a mettere in mostra in questa prima stagione a difesa del Napoli. L’olandese non intende fermare il proprio percorso di crescita, guardando avanti per poter migliorare con il lavoro:

“Per me è stato un anno positivo. Ho giocato in una posizione nuova, come braccetto: mi sono dovuto adattare e penso di aver fatto bene, imparando e migliorandomi partita dopo partita. Sto ancora lavorando per crescere: ho ancora tanti anni qui a Napoli ed ho già vinto il mio primo trofeo. Sono contento”.

Infine, Beukema ha parlato della stagione vissuta dall’intera squadra:

“Abbiamo avuto tanti infortuni quest’anno e questa situazione non ci ha aiutato. Però, penso che abbiamo fatto una bella stagione: siamo al secondo posto e questo significa che abbiamo un gruppo forte con tanta qualità. Vediamo l’anno prossimo come sarà”.

I margini per alzare ulteriormente ci sono tutti e il calciatore lo sa bene: con la giusta mentalità e l’applicazione costante, la prossima stagione potrebbe essere quella della definitiva svolta per il classe 1998.