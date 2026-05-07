Napoli, si studia il nuovo colpo per l’attacco: può arrivare dalla Serie A!

Andrea Pinamonti finisce nel mirino del Napoli come alternativa in attacco, con anche il Torino che lo considera la prima scelta per ricostruire l’offensiva granata dopo le incertezze su Simeone, Zapata e Adams.

Pinamonti nel mirino: Napoli, Roma e Torino in tre

L’attaccante del Sassuolo, autore di 8 gol in questa stagione, rappresenta un profilo sempre più appetibile sul mercato di Serie A. A 26 anni vanta un curriculum solido: 245 presenze e 58 reti complessive nel massimo campionato italiano. Il Sassuolo però non intende cederlo facilmente e ha fissato una valutazione intorno ai 15 milioni di euro, consapevole dell’interesse concreto di almeno tre club di vertice.

Il Torino muove i primi passi concreti. Il ds Petrachi ha individuato Pinamonti come pezzo centrale del suo progetto di rilancio offensivo, puntando su un gruppo di giovani talenti italiani. Gli azzurri lo valutano come vice di Hojlund, mentre la Roma segue la situazione senza ancora fare passi decisivi. Contratto valido fino al 2027: il Sassuolo detiene una posizione di forza nella trattativa.

Perché il Napoli lo vuole? Profilo tattico e necessità di alternative

Il Napoli ha bisogno di una seconda punta affidabile. Pinamonti garantisce esperienza, gol in Serie A e una struttura fisica idonea al gioco di Conte. Il Torino però agisce da posizione più consapevole: sa che l’attacco granata rischia una rivoluzione profonda e ha già scelto Pinamonti come fondamento della nuova architettura offensiva. Questo lo rende il candidato prioritario per il club piemontese.

La valutazione di 15 milioni è elevata ma gestibile per tutti gli interessati. Il vero ostacolo rimane il Sassuolo, che non ha pressioni economiche immediate e considera Pinamonti un elemento cardine della rosa. Qualunque offerta dovrà convincere la dirigenza neroverde a privarsi di una risorsa offensiva già collaudata in Serie A.

Nelle prossime settimane il Torino accelererà le trattative con il Sassuolo, consapevole che il Napoli monitora la situazione come alternativa al mercato principale. La scena si giocherà tra le ambizioni dei granata e la capacità del Sassuolo di resistere alle pressioni, mentre gli azzurri attendono sviluppi concreti prima di muovere passi decisi per il calciomercato Napoli.