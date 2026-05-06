Napoli, la Roma non molla Manna! Restano gli ostacoli contrattuali

Giovanni Manna rimane l’obiettivo prioritario della Roma per la direzione sportiva: come rivela Mediaset, i giallorossi mantengono una trattativa aperta nonostante le difficoltà contrattuali con il Napoli.
Manna alla Roma: il contratto del Napoli blocca tutto
La Roma ha identificato il dirigente azzurro come il profilo ideale per guidare il progetto tecnico. Il pressing del club capitolino è concreto, ma l’operazione presenta ostacoli significativi. Il legame contrattuale di Manna con il Napoli e il rapporto solido costruito con la società partenopea rappresentano i principali freni a una cessione rapida. Gli azzurri non hanno interesse a facilitare una partenza che comporterebbe la perdita di una figura centrale nell’assetto dirigenziale.
La situazione rimane in stallo. La Roma continua a spingere, consapevole che Manna rappresenta una soluzione di alto livello per il proprio organico dirigenziale. Il direttore sportivo azzurro conosce bene il calcio italiano, ha costruito una visione tattica coerente al Napoli e possiede competenze riconosciute nel mercato. Per questo motivo i giallorossi non abbandonano la pista, pur sapendo che l’operazione comporta complessità notevoli.