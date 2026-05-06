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Napoli, la Roma non molla Manna! Restano gli ostacoli contrattuali

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Napoli, la Roma non molla Manna! Restano gli ostacoli contrattuali
Giovanni Manna, ds del Napoli
Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, segue il mercato per i rinforzi in centrocampo

Giovanni Manna rimane l’obiettivo prioritario della Roma per la direzione sportiva: come rivela Mediaset, i giallorossi mantengono una trattativa aperta nonostante le difficoltà contrattuali con il Napoli.

Manna alla Roma: il contratto del Napoli blocca tutto

La Roma ha identificato il dirigente azzurro come il profilo ideale per guidare il progetto tecnico. Il pressing del club capitolino è concreto, ma l’operazione presenta ostacoli significativi. Il legame contrattuale di Manna con il Napoli e il rapporto solido costruito con la società partenopea rappresentano i principali freni a una cessione rapida. Gli azzurri non hanno interesse a facilitare una partenza che comporterebbe la perdita di una figura centrale nell’assetto dirigenziale.

La situazione rimane in stallo. La Roma continua a spingere, consapevole che Manna rappresenta una soluzione di alto livello per il proprio organico dirigenziale. Il direttore sportivo azzurro conosce bene il calcio italiano, ha costruito una visione tattica coerente al Napoli e possiede competenze riconosciute nel mercato. Per questo motivo i giallorossi non abbandonano la pista, pur sapendo che l’operazione comporta complessità notevoli.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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