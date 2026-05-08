Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Alajbegovic tra Napoli e Roma, decisione presa: un motivo è stato decisivo

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Alajbegovic tra Napoli e Roma, decisione presa: un motivo è stato decisivo
Alajbegovic tra le maglie di Napoli e Roma
Alajbegovic con divisa a metà, maglia Napoli e Roma

Kerim Alajbegovic avrebbe detto sì alla Roma e il Napoli rimarrebbe fuori dalla corsa al centrocampista bosniaco. Secondo il Corriere dello Sport, il talento classe 2008 ha già accettato i termini contrattuali proposti dai giallorossi, che ora trattano con il Bayer Leverkusen per definire l’operazione.

Alajbegovic e la Roma: la garanzia che il Napoli non poteva dare

La decisione del giovane centrocampista non è casuale. Gli azzurri avevano manifestato interesse concreto, ma non riuscivano a offrire quello che conta davvero a diciotto anni: la certezza del posto da titolare. La Roma, invece, con Gasperini in panchina, ha promesso e garantito spazi immediati nella rosa titolare. Una differenza che ha fatto pendere l’ago della bilancia verso Trigoria, dove Alajbegovic intravede il contesto ideale per la sua crescita tecnica e tattica.

Gli intermediari del calciatore hanno mantenuto contatti frequenti e costanti con il club giallorosso. Il ragazzo aveva una visione chiara: voleva una piazza dove potesse imporsi da subito, non una dove competere per minuti con elementi di maggiore esperienza. Il Napoli, costruendo una rosa più attrezzata e competitiva, non poteva garantire quella gerarchia che un prospetto del suo calibro pretendeva.

Il calciomercato del Napoli continua a muoversi su altri fronti, ma la perdita di Alajbegovic a favore della Roma documenta come la concorrenza diretta stia imparando a muoversi velocemente sui talenti emergenti del panorama europeo. La prossima stagione dirà se questa scelta del giovane centrocampista sarà stata azzeccata o se il Napoli avrà perso davvero un’occasione preziosa.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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