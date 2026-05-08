Alajbegovic tra Napoli e Roma, decisione presa: un motivo è stato decisivo

Kerim Alajbegovic avrebbe detto sì alla Roma e il Napoli rimarrebbe fuori dalla corsa al centrocampista bosniaco. Secondo il Corriere dello Sport, il talento classe 2008 ha già accettato i termini contrattuali proposti dai giallorossi, che ora trattano con il Bayer Leverkusen per definire l’operazione.

Alajbegovic e la Roma: la garanzia che il Napoli non poteva dare

La decisione del giovane centrocampista non è casuale. Gli azzurri avevano manifestato interesse concreto, ma non riuscivano a offrire quello che conta davvero a diciotto anni: la certezza del posto da titolare. La Roma, invece, con Gasperini in panchina, ha promesso e garantito spazi immediati nella rosa titolare. Una differenza che ha fatto pendere l’ago della bilancia verso Trigoria, dove Alajbegovic intravede il contesto ideale per la sua crescita tecnica e tattica.

Gli intermediari del calciatore hanno mantenuto contatti frequenti e costanti con il club giallorosso. Il ragazzo aveva una visione chiara: voleva una piazza dove potesse imporsi da subito, non una dove competere per minuti con elementi di maggiore esperienza. Il Napoli, costruendo una rosa più attrezzata e competitiva, non poteva garantire quella gerarchia che un prospetto del suo calibro pretendeva.

Il calciomercato del Napoli continua a muoversi su altri fronti, ma la perdita di Alajbegovic a favore della Roma documenta come la concorrenza diretta stia imparando a muoversi velocemente sui talenti emergenti del panorama europeo. La prossima stagione dirà se questa scelta del giovane centrocampista sarà stata azzeccata o se il Napoli avrà perso davvero un’occasione preziosa.