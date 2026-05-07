Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, che elogio a Conte e alla stagione azzurra: “Grande traguardo raggiunto!”

di
Napoli, che elogio a Conte e alla stagione azzurra: “Grande traguardo raggiunto!”
Antonio Conte in panchina. Foto: ANSA
Antonio Conte in panchina durante una partita del Napoli, in abbigliamento nero

Le parole di Michele Criscitiello su Antonio Conte e sul Napoli hanno acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Durante un intervento a Sportitalia, il direttore sportivo e giornalista ha analizzato il percorso degli azzurri, soffermandosi soprattutto sull’importanza della qualificazione alla prossima Champions League. Un tema che continua a dividere l’ambiente napoletano, tra chi pretende risultati immediati anche in Europa e chi invece considera positiva la stagione della squadra allenata da Antonio Conte.

Criscitiello difende il lavoro di Conte

Nel suo intervento, Michele Criscitiello ha espresso una valutazione chiara sul percorso europeo del Napoli, senza però mettere in discussione il valore del lavoro svolto in campionato.

“Antonio Conte ha fallito in Europa ma si è confermato in Italia. Riuscire a tenere il Napoli in Champions è stato un grande traguardo”.

Parole che evidenziano una distinzione precisa tra il rendimento internazionale e quello in Serie A. Secondo Criscitiello, la vera forza del Napoli è stata la continuità mostrata durante il campionato, soprattutto in una stagione ricca di pressioni e aspettative elevate dopo gli anni recenti, oltre che limitata per via di numerosi infortuni.

La qualificazione Champions viene quindi vista come un risultato importante per la stabilità tecnica ed economica del club.

Conte saluta i tifosi prima del match
Elogio di Criscitiello a Conte

Il peso delle aspettative sul Napoli

Negli ultimi anni il Napoli si è abituato a vivere stagioni di vertice, alimentando inevitabilmente aspettative molto alte tra tifosi e ambiente. Proprio per questo ogni passo falso europeo ha generato critiche e discussioni sul progetto tecnico di Antonio Conte.

Criscitiello ha però invitato a osservare il percorso con maggiore equilibrio.

“Vincere ogni anno lo scudetto è impossibile. Il Napoli quest’anno in campionato ha fatto quello che doveva fare”.

Un messaggio che punta a ridimensionare alcune polemiche nate attorno ai risultati stagionali degli azzurri.

 

 

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioNapoli dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio napoletano e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

Gestione cookie