Napoli, che elogio a Conte e alla stagione azzurra: “Grande traguardo raggiunto!”

Le parole di Michele Criscitiello su Antonio Conte e sul Napoli hanno acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Durante un intervento a Sportitalia, il direttore sportivo e giornalista ha analizzato il percorso degli azzurri, soffermandosi soprattutto sull’importanza della qualificazione alla prossima Champions League. Un tema che continua a dividere l’ambiente napoletano, tra chi pretende risultati immediati anche in Europa e chi invece considera positiva la stagione della squadra allenata da Antonio Conte.

Criscitiello difende il lavoro di Conte

Nel suo intervento, Michele Criscitiello ha espresso una valutazione chiara sul percorso europeo del Napoli, senza però mettere in discussione il valore del lavoro svolto in campionato.

“Antonio Conte ha fallito in Europa ma si è confermato in Italia. Riuscire a tenere il Napoli in Champions è stato un grande traguardo”.

Parole che evidenziano una distinzione precisa tra il rendimento internazionale e quello in Serie A. Secondo Criscitiello, la vera forza del Napoli è stata la continuità mostrata durante il campionato, soprattutto in una stagione ricca di pressioni e aspettative elevate dopo gli anni recenti, oltre che limitata per via di numerosi infortuni.

La qualificazione Champions viene quindi vista come un risultato importante per la stabilità tecnica ed economica del club.

Il peso delle aspettative sul Napoli

Negli ultimi anni il Napoli si è abituato a vivere stagioni di vertice, alimentando inevitabilmente aspettative molto alte tra tifosi e ambiente. Proprio per questo ogni passo falso europeo ha generato critiche e discussioni sul progetto tecnico di Antonio Conte.

Criscitiello ha però invitato a osservare il percorso con maggiore equilibrio.

“Vincere ogni anno lo scudetto è impossibile. Il Napoli quest’anno in campionato ha fatto quello che doveva fare”.

Un messaggio che punta a ridimensionare alcune polemiche nate attorno ai risultati stagionali degli azzurri.