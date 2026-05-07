Napoli, si decide il futuro: fissata la data dell’incontro tra ADL e Conte

Contro il Bologna, lunedì allo Stadio Maradona, potrebbe arrivare l’aritmetica qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo fondamentale per il futuro del Napoli, raggiunto nonostante le tante difficoltà incontrate in questa stagione. Archiviato questo aspetto, sarà finalmente il momento per iniziare a programmare la prossima stagione, con Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte che sono pronti ad incontrarsi per parlare del futuro.
ADL-Conte, martedì potrebbe essere il giorno dell’incontro
Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte sono pronti a sedersi intorno ad un tavolo per programmare il futuro. Il tecnico salentino dovrà decidere se proseguire la sua avventura sulla panchina del Napoli o se lasciare l’incarico un anno prima rispetto alla scadenza del suo contratto.
Secondo il ‘Corriere dello Sport’, una giornata da tenere d’occhio in quest’ottica potrebbe essere quella di martedì. Infatti, in caso di qualificazione aritmetica alla prossima Champions League contro il Bologna, il presidente azzurro e il tecnico potrebbero incontrarsi già il giorno successivo.
Il patron del Napoli avrà così l’occasione di presentare all’allenatore le proprie idee in vista del mercato estivo: abbattere il monte ingaggi di una cinquantina di milioni ed investire su alcuni giovani di talento.