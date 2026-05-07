Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Napoli, duello di mercato con il Milan: ad aiutare gli azzurri può essere il Liverpool

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Napoli, duello di mercato con il Milan: ad aiutare gli azzurri può essere il Liverpool
Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Foto: SpazioNapoli
Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, con stadio e bandiera azzurra sullo sfondo

Un duello che potrebbe andare in scena anche nel corso del calciomercato. Dopo essersi date battaglia sul campo in questa stagione, Napoli e Milan potrebbero presto doversi scontrare anche al di fuori del rettangolo verde. L’obiettivo per entrambe è quello di alzare il livello qualitativo della rosa dopo una stagione non del tutto soddisfacente e l’attenzione è rivolta verso il reparto difensivo: secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, nel mirino del club azzurro sarebbe finito Mario Gila, da tempo obiettivo di mercato rossonero.

Gila nel mirino del Napoli: obiettivo sorpasso sul Milan

Il Napoli si aggiunge alla lista delle squadre interessate a Mario Gila. Il difensore spagnolo ha un contratto che lo lega alla Lazio fino al 2027 e ha già comunicato la sua volontà di non rinnovarlo. Il club biancoceleste dovrà decidere se monetizzare questa estate o se perderlo a parametro zero la prossima, considerando soprattutto che il cinquanta per cento di quanto incassato finirà nelle casse del Real Madrid.

Mario Gila, difensore della Lazio, nel corso del match di Coppa Italia contro l'Atalanta
Mario Gila, difensore della Lazio

Il Milan è da tempo sulle tracce del centrale classe 2000 ma l’attenzione del club rossonero è adesso rivolta solamente al campo e alla qualificazione in Champions. Un fattore che potrebbe favorire il Napoli, pronto a farsi avanti in queste settimane per provare a sorpassare la società milanese mettendosi in prima fila.

Gila-Napoli, assist dall’Inghilterra: Liverpool interessato a Beukema

Ad agevolare la trattativa per portare Mario Gila a Napoli potrebbe essere il Liverpool. Secondo alcuni media inglesi, Arne Slot sarebbe un grande estimatore di Sam Beukema e vorrebbe portarlo in Inghilterra per rinforzare il proprio reparto difensivo. Davanti ad un’offerta da 30 milioni di euro, il club azzurro aprirebbe alla cessione dell’olandese e punterebbe con forza sul centrale della Lazio.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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