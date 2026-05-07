Napoli, duello di mercato con il Milan: ad aiutare gli azzurri può essere il Liverpool

Un duello che potrebbe andare in scena anche nel corso del calciomercato. Dopo essersi date battaglia sul campo in questa stagione, Napoli e Milan potrebbero presto doversi scontrare anche al di fuori del rettangolo verde. L’obiettivo per entrambe è quello di alzare il livello qualitativo della rosa dopo una stagione non del tutto soddisfacente e l’attenzione è rivolta verso il reparto difensivo: secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, nel mirino del club azzurro sarebbe finito Mario Gila, da tempo obiettivo di mercato rossonero.

Gila nel mirino del Napoli: obiettivo sorpasso sul Milan

Il Napoli si aggiunge alla lista delle squadre interessate a Mario Gila. Il difensore spagnolo ha un contratto che lo lega alla Lazio fino al 2027 e ha già comunicato la sua volontà di non rinnovarlo. Il club biancoceleste dovrà decidere se monetizzare questa estate o se perderlo a parametro zero la prossima, considerando soprattutto che il cinquanta per cento di quanto incassato finirà nelle casse del Real Madrid.

Il Milan è da tempo sulle tracce del centrale classe 2000 ma l’attenzione del club rossonero è adesso rivolta solamente al campo e alla qualificazione in Champions. Un fattore che potrebbe favorire il Napoli, pronto a farsi avanti in queste settimane per provare a sorpassare la società milanese mettendosi in prima fila.

Gila-Napoli, assist dall’Inghilterra: Liverpool interessato a Beukema

Ad agevolare la trattativa per portare Mario Gila a Napoli potrebbe essere il Liverpool. Secondo alcuni media inglesi, Arne Slot sarebbe un grande estimatore di Sam Beukema e vorrebbe portarlo in Inghilterra per rinforzare il proprio reparto difensivo. Davanti ad un’offerta da 30 milioni di euro, il club azzurro aprirebbe alla cessione dell’olandese e punterebbe con forza sul centrale della Lazio.