Napoli, occhio alla Juventus: i bianconeri seguono l’obiettivo azzurro

La Juventus ha mosso i primi passi concreti per un obiettivo di mercato del Napoli. I bianconeri avrebbero già incontrato i rappresentanti del giocatore. Il club torinese lo valuta come alternativa tattica in mediana, considerando la possibile partenza di Koopmeiners nelle prossime settimane. Si tratta di Maximo Perrone, centrocampista nella lista dei partenopei.

La Juventus sfida il Napoli: Perrone per sostituire Koopmeiners

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, il centrocampista argentino rappresenta uno dei profili monitorati dalla dirigenza bianconera insieme ad Angelo Stiller e Tijjani Reijnders. Perrone finisce nel mirino della Juventus dopo l’incontro tra il club bianconero e gli agenti del giocatore. Il Como non cede facilmente il proprio perno di mediana, riscattato un anno fa dal Manchester City per 13 milioni di euro.

Il Como, però, non intende facilitare l’operazione. Ludi, responsabile dei rapporti del club lariano, ha dichiarato che non sono ancora arrivate offerte ufficiali per il giocatore, ma l’arrivo di richieste concrete nelle settimane prossime è praticamente scontato.

Napoli e Inter: posizione debole nella corsa a Perrone

Napoli e Inter restano indietro? I partenopei e i nerazzurri lo inseguono da tempo, ma non hanno ancora formalizzato alcun approccio decisivo. La mossa della Juventus, invece, potrebbe cambiare gli equilibri: il club torinese dispone di buone risorse economiche e della capacità di offrire un progetto europeo di rilievo.

Perrone, 21 anni, rappresenta un profilo giovane e duttile per la mediana moderna. A Como ha dimostrato solidità fisica e capacità di inserimento, caratteristiche che lo rendono appetibile per club che cercano rinforzi nel centrocampo. La sua valutazione non è ancora fissata ufficialmente, ma il riscatto pagato dodici mesi fa dal Manchester City fornisce un punto di riferimento economico significativo.