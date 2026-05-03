Como-Napoli, che critica a Conte: “Quando si esce da questo supplizio?”

Alfredo Pedullà bacchetta la gestione tattica del Napoli dopo lo 0-0 con Como: con gli investimenti effettuati, gli azzurri non possono permettersi questa filosofia di gioco.

Il giornalista esperto di mercato ha commentato duramente la prestazione della squadra di Conte al Sinigaglia. Le parole di Pedullà sul suo canale YouTube:

“Con tutta l’ammirazione per Conte, ma non si può giocare così. Visti i tanti milioni spesi si deve giocare meglio, la squadra era schiacciata dentro al lago. A Como ha giocato un secondo tempo dignitoso e avresti potuto vincere, ma non si gioca il quel modo come mentalità e filosofia dopo tutti quei soldi spesi. Tu sei il Napoli. Quante partite restano per uscire da questo supplizio? Quali altre partite vere restano?”