Como-Napoli, che critica a Conte: “Quando si esce da questo supplizio?”

Alfredo Pedullà bacchetta la gestione tattica del Napoli dopo lo 0-0 con Como: con gli investimenti effettuati, gli azzurri non possono permettersi questa filosofia di gioco.
Napoli schiacciato: la critica di Pedullà sulla mentalità
Il giornalista esperto di mercato ha commentato duramente la prestazione della squadra di Conte al Sinigaglia. Le parole di Pedullà sul suo canale YouTube:
“Con tutta l’ammirazione per Conte, ma non si può giocare così. Visti i tanti milioni spesi si deve giocare meglio, la squadra era schiacciata dentro al lago. A Como ha giocato un secondo tempo dignitoso e avresti potuto vincere, ma non si gioca il quel modo come mentalità e filosofia dopo tutti quei soldi spesi. Tu sei il Napoli. Quante partite restano per uscire da questo supplizio? Quali altre partite vere restano?”
Il nodo centrale della critica riguarda la sproporzione tra le risorse impiegate e il rendimento in campo. Pedullà sottolinea come il club abbia investito cifre importanti durante il mercato estivo, creando aspettative diverse rispetto a quanto mostrato finora. La scelta tattica di ripiegare profondamente, quasi a giocare “dentro il lago” secondo le parole del giornalista, contrasta con la qualità della rosa a disposizione. Uno schieramento attendista non è giustificato per una squadra con le ambizioni del Napoli.
La domanda cruciale: quante partite servono per uscirne?
Pedullà pone il quesito in modo diretto: il Napoli non può permettersi ulteriori match deludenti prima di ritrovare una prestazione convincente. Le partite vere che restano in calendario diventeranno decisive per capire se questa squadra possiede effettivamente la mentalità giusta per competere ai massimi livelli. Lo 0-0 con Como ha ulteriormente evidenziato il gap tra le aspettative e la realtà del campo.
Gli azzurri devono invertire rotta rapidamente. La prossima occasione contro il Bologna rappresenterà un banco di prova importante: occorre tornare a dominare le partite come atteso, abbandonando questa gestione conservativa che non corrisponde al valore della rosa. Solo così il Napoli potrà ricominciare a giocare secondo i dettami che il mercato ha promesso.