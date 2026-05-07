Napoli, buone notizie per Conte: contro il Bologna tornerà tra i convocati

Il Napoli vuole chiudere al più presto ogni tipo di discorso e contro il Bologna proverà a strappare il pass per la prossima Champions League. Agli azzurri mancano infatti solamente tre punti per raggiungere questo traguardo e una vittoria contro i rossoblù permetterebbe di archiviare questo aspetto con due giornate d’anticipo. Dall’infermeria arrivano buone notizie per Antonio Conte in vista della sfida di lunedì: Antonio Vergara pronto a tornare tra i convocati dopo il lungo stop.
Verso Napoli-Bologna, Vergara ha recuperato e viaggia verso la convocazione
Ai box dal match contro il Torino di inizio marzo a causa di una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro, Antonio Vergara è pronto a riabbracciare lo Stadio Maradona. Secondo quanto raccontato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, l’obiettivo del giocatore azzurro è quello di essere disponibile per la sfida contro il Bologna di lunedì.
Il classe 2003 del Napoli dovrebbe quindi tornare nell’elenco dei convocati dopo più di due mesi e contro gli emiliani si accomoderà in panchina. Un’ottima notizia per Antonio Conte che, nonostante manchino solamente tre partite al termine della stagione, potrà contare su un’alternativa in più nel reparto offensivo.