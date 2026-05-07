Napoli, con Sarri già scelti i colpi per il mercato: spuntano possibili richieste!

Maurizio Sarri è il candidato principale di Aurelio De Laurentiis nel caso Antonio Conte decidesse di lasciare la panchina azzurra. SkySport ha rivelato i dettagli della strategia di mercato legata a questo scenario.

Sarri-Napoli: il piano sul mercato

Francesco Modugno a SkySport ha illustrato come la società partenopea abbia già pianificato gli interventi necessari qualora il tecnico di Lecce sostituisse Conte. La situazione di quest’ultimo rimane in sospeso: il contratto scade nel 2026 e a fine stagione è previsto un incontro con De Laurentiis per valutare la prosecuzione del rapporto. Se le strade si divideranno, c’è già un’alternativa identificata.

Sarri rappresenterebbe una scelta di continuità tattica e di esperienza. A differenza di altri profili considerati nel passato, l’allenatore della Lazio non richiederebbe una rivoluzione totale della rosa. Basterebbero quattro innesti mirati per adattare il Napoli al suo calcio e alle sue esigenze specifiche.

I quattro acquisti necessari per Sarri

Il primo obiettivo sarebbe un vice Di Lorenzo sulla fascia destra. Il capitano azzurro non può più essere coperto da soluzioni provvisorie e la difesa ha bisogno di una riserva affidabile. In difesa centrale, il nome che circola è quello di Gila: il difensore biancoceleste potrebbe rappresentare il partner ideale per completare il reparto. Poi c’è la mediana, dove servirebbe un centrocampista che aumenti la qualità del palleggio e la dinamica di rotazione. Infine, un vice Hojlund in attacco, anche se si pensa a Giovane per ricoprire questo ruolo.

Quale sarebbe il costo complessivo di questa operazione? Non cifre folli, ma investimenti ragionevoli. De Laurentiis potrebbe finanziare questi acquisti attraverso cessioni mirate e senza strappi traumatici alla rosa attuale.

Per il momento, il patron azzurro continua a monitorare l’evoluzione della stagione e il comportamento di Conte in panchina. Se le cose dovessero complicarsi, Sarri e il suo progetto tattico sono già sul tavolo, con una lista della spesa già compilata e nessuna sorpresa all’ultimo minuto. Nel calciomercato Napoli, la contingenza è diventata pianificazione.