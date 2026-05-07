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Dal Napoli alla Roma: s’intensificano i contatti! Fissata la cifra per l’affare

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Dal Napoli alla Roma: s’intensificano i contatti! Fissata la cifra per l’affare
Aurelio De Laurentiis e Gian Piero Gasperini durante l'incontro ufficiale
De Laurentiis e Gasperini a colloquio durante incontro ufficiale con contratto sul tavolo

Le prossime saranno settimane molto importanti per delineare il futuro del Napoli. Il club azzurro attende di certificare la qualificazione alla prossima Champions League, per poi iniziare a programmare la prossima stagione. Al momento, però, sono diverse le incognite: dalla permanenza di Antonio Conte, che presto si incontrerà con Aurelio De Laurentiis, a quella di Giovanni Manna, finito nel mirino della Roma di Gian Piero Gasperini.

La Roma ha scelto Manna: primi contatti con il DS del Napoli

La Roma ha deciso di accelerare le trattative per il nuovo direttore sportivo. Frederic Massara lascerà il club giallorosso al termine di questa stagione e il nome individuato per sostituirlo è proprio quello di Giovanni Manna. Secondo quanto raccontato da ‘Repubblica’, ci sarebbe già stato un primo confronto diretto tra l’attuale dirigente del Napoli e i Friedkin, incontro al quale avrebbe partecipato anche Gasperini.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, prima del match contro la Cremonese
Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli

Un incontro ritenuto positivo da entrambe le parti, utile per discutere di strategie ed obiettivi per un eventuale futuro insieme. Il club capitolino avrebbe inoltre formulato una prima proposta economica a Manna, in attesa di capire la posizione del Napoli e le possibili richieste per lasciarlo partire.

Manna-Roma, il Napoli non fa sconti: servono 10 milioni di euro

L’ostacolo più complicato da superare è sicuramente quello del Napoli. Giovanni Manna ha un contratto fino al 2029 e Aurelio De Laurentiis non sarebbe disposto a liberarlo gratuitamente: per liberare il proprio direttore sportivo, il presidente azzurro chiederebbe una cifra intorno ai 10 milioni di euro, decisamente molto alta trattandosi di un dirigente.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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