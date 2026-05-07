De Laurentiis, arriva l’annuncio del sindaco Manfredi: “Cittadinanza onoraria? Vi svelo tutto…”

Aurelio De Laurentiis riceverà la cittadinanza onoraria di Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato la decisione in diretta radiofonica, confermando l’approvazione comunale per il riconoscimento al presidente azzurro.

De Laurentiis: cittadinanza onoraria in occasione del centenario

Il sindaco Manfredi ha dichiarato a Radio Kiss Kiss Napoli: “Sarà conferita la cittadinanza onoraria al presidente Aurelio De Laurentiis, anche in occasione del centenario”. L’amministrazione comunale ha già assicurato il pieno consenso municipale per questa delibera. Manfredi ha precisato che “la mancanza numerica legale non ha nessun significato politico”, indicando l’assenza di ostacoli procedurali all’approvazione.

Il riconoscimento si inserisce in un momento di importanti sviluppi per la città. Il sindaco ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel progetto di riqualificazione dello Stadio Maradona, un’opera che coinvolgerà sia la Regione Campania che il Napoli. Manfredi ha affermato: “Stiamo mettendo in piedi un grande progetto di riqualificazione in sintonia con la Regione Campania e speriamo di farlo anche con la SSC Napoli”.

Lo Stadio Maradona: riqualificazione in corso

Il progetto infrastrutturale rappresenta una priorità parallela al riconoscimento civico. L’amministrazione municipale lavora a una trasformazione dell’impianto che richiede coordinamento tra enti locali e società calcistica. La sinergia tra queste componenti determinerà i tempi e la portata della riqualificazione.

Il centenario del club coincide con questo momento di riflessione istituzionale sulla figura di De Laurentiis e sul suo ruolo nella storia recente di Napoli. La cittadinanza onoraria suggella un legame tra il presidente e la comunità cittadina, formalizzando un rapporto che ha caratterizzato il calcio napoletano negli ultimi decenni. L’approvazione del consiglio comunale procederà senza ostacoli procedurali, come confermato da Manfredi durante l’intervento radiofonico.