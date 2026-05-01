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Stadio Maradona, i lavori partono a luglio: il progetto è ambizioso

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Stadio Maradona, i lavori partono a luglio: il progetto è ambizioso
Stadio Maradona
Stadio Maradona di Napoli

Il restyling del Maradona entra nella fase operativa: secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il Comune di Napoli ha stanziato la prima tranche di 300mila euro e fissato l’avvio dei cantieri per luglio.

Restyling Maradona, il progetto prende forma: i tempi

Adesso è ufficiale: la giunta comunale ha autorizzato i lavori sul terzo anello dello stadio con una strategia ben precisa. L’intervento complessivo ammonta a 9 milioni e 630mila euro e mira a recuperare circa 10mila posti a sedere nella prima fase.

Il primo lotto, già finanziato, riguarda una singola campata delle 25 previste: i lavori accelereranno dopo giugno, una volta conclusi gli eventi in calendario e terminato il campionato del Napoli. E una volta completati tutti gli interventi, lo stadio Maradona raggiungerà una capienza di circa 60mila posti.

Stadio Diego Armando Maradona
Stadio Diego Armando Maradona. Fonte: ANSA

Cosa accadrà con le partite in programma?

Ma come sarà possibile giocare durante i lavori? Semplice: l’apertura del terzo anello permetterà al club di mantenere una capienza sufficiente per la vendita dei biglietti anche mentre proseguono gli interventi nelle altre sezioni. Recuperando 10mila posti e procedendo con ristrutturazioni graduali, il Napoli continuerà a disputare le gare al Maradona senza interruzioni o riduzioni drastiche della disponibilità di spazi.

Con i cantieri che prenderanno il via a luglio, il restyling dello stadio Maradona entrerà finalmente nella fase concreta di trasformazione: il momento tanto atteso dai tifosi azzurri sembra vicinissimo.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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