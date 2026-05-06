Mercato Napoli, accelerata improvvisa di Manna: il gioiellino brasiliano si avvicina

Con le ultime sfide di campionato alle porte, la dirigenza azzurra lavora sotto traccia per rinforzare la rosa in vista della prossima annata. Uno dei nomi caldi arriva dall’Ucraina: si tratta di Vinicius Tobias, giovane terzino destro dello Shakhtar Donetsk che ha già attirato l’attenzione di mezza Europa.

Napoli, occhi su Vinicius Tobias

Come riportato da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss, il DS azzurro Giovanni Manna è pronto a volare a Londra nei prossimi giorni per incontrare i rappresentanti di Vinicius Tobias e del club ucraino e provare a definire i dettagli dell’operazione.

Classe 2004 e nato a Sao Paulo, il brasiliano rappresenta il prototipo del terzino moderno, e il suo valore di mercato oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro, una cifra accessibile per le casse del Napoli che cercherà di costruire una squadra competitiva senza stravolgere il bilancio.

Tobias e le strategie di mercato del Napoli

Il club azzurro sta seguendo una linea ben precisa: mixare esperienza e gioventù, puntando su giocatori con alto potenziale a costi contenuti, e l’operazione Tobias sarebbe perfetta per questa filosofia.

Il club azzurro, tra l’altro, ha bisogno di rinnovare il reparto difensivo con elementi giovani, e il brasiliano sembra avere tutte le carte in regola per vestire la maglia azzurra. Resta da vedere come evolveranno le trattative a Londra, ma una cosa è certa: il Napoli fa sul serio.