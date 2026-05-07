Anguissa e Lobotka in bilico, uno dei due dirà addio: il Napoli prepara la rivoluzione

Il Napoli pensa già alla prossima stagione, quindi al mercato. Gli azzurri potranno contare sugli introiti della Champions League, da investire per regalare una squadra più forte a Conte, o chi per lui. Prima di tutto, però, bisognerà tenere in considerazione eventuali cessioni importanti. In quel caso, serviranno alternative di livello. Anguissa e Lobotka sono sempre più vicini all’addio.
Anguissa: la cessione è quasi inevitabile
Frank Anguissa dovrebbe lasciare il Napoli in questa sessione estiva di calciomercato. Come rivela il Corriere del Mezzogiorno, la partenza del camerunense è quasi certa e segna l’inizio della rivoluzione tattica nel centrocampo azzurro. La decisione è stata presa. Il mediano camerunense non rientra più nei piani tecnici della società partenopea, che non opporrà resistenza alla sua partenza. Si tratta di una scelta che riflette il desiderio della società di rinnovare il reparto con profili diversi.
L’addio di Anguissa rappresenta il primo tassello di un mercato che promette movimenti significativi. La sua uscita crea uno spazio importante in mediana, dove De Laurentiis e la dirigenza potranno investire su nuovi profili. Il camerunense ha rappresentato una soluzione importante negli ultimi anni, ma il ciclo si chiude qui. L’estate porterà rinnovamento strutturale nel cuore del campo.
Lobotka: la clausola da 25 milioni divide il futuro
Cosa accadrà allo slovacco? Stanislav Lobotka rimane in bilico. Il contratto con il Napoli scade nel 2027, ma è protetto da una clausola risolutiva di 25 milioni di euro esercitabile entro la prima metà di luglio. Questo dettaglio tecnico trasforma il suo futuro in una questione aperta che dipenderà dalle mosse del mercato internazionale.
La società non esclude un rinnovo contrattuale, ma ha già segnalato disponibilità a lasciar partire il giocatore se riceverà offerte concrete. Non ci sarà resistenza da parte della dirigenza qualora Lobotka manifestasse il desiderio di cambiare squadra. La clausola di 25 milioni rappresenta una valutazione equilibrata che potrebbe attrarre club europei di primo livello nei prossimi giorni.
L’estate 2026 segna il momento del ricambio generazionale in mediana. Con Anguissa ormai fuori dal progetto e Lobotka in attesa di sviluppi, gli azzurri dovranno costruire un nuovo equilibrio tattico. La dirigenza partenopea avrà il compito di identificare sostituti all’altezza della situazione, capaci di fornire qualità e resistenza fisica nel mezzo del campo.