Conte – Napoli, incontro decisivo in vista: De Laurentiis si cautela, la situazione

I tifosi del Napoli vivono giorni di attesa: con la qualificazione in Champions League ormai a un passo, il presidente Aurelio De Laurentiis deve decidere se proseguire il viaggio con Antonio Conte o aprire a scenari nuovi. Nell’anno che porterà il club verso il centenario, d’altronde, non sono ammessi errori.

Conte, futuro in bilico: incontro decisivo con De Laurentiis

Da Castel Volturno arrivano segnali chiari: come riportato da Francesco Modugno ai microfoni di SkySport, presto Conte e De Laurentiis si incontreranno per analizzare una stagione strana, fatta di alti e bassi, infortuni e un trofeo conquistato. Un confronto inetivabile, soprattutto con un anno di contratto ancora in ballo.

Sullo sfondo aleggia ancora l’ipotesi Nazionale: la FIGC vede il tecnico leccese come candidato forte per la panchina, e lo stesso Conte non ha chiuso del tutto le porte. De Laurentiis, però, non sembra disposto a cedere facilmente: per il patron, Conte rappresenta la guida perfetta per festeggiare i 100 anni del club con ambizioni da grande.

ADL si cautela: sondaggi per Sarri

Se Conte dovesse optare per l’avventura in Nazionale, il Napoli non resterebbe a guardare. E qui entra in scena un nome che fa sognare (e discutere) i tifosi: Maurizio Sarri. Un ritorno del tecnico toscano dividerebbe la piazza tra nostalgia per il bel gioco del passato e dubbi sul suo appeal attuale

Insomma, la stagione non è ancora finita, ma il futuro si sta già decidendo. E tra incontri imminenti e indiscrezioni di mercato, il Napoli è pronto a scegliere l’allenatore del centenario.