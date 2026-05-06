Sarri, il ritorno non è un’utopia: i tre motivi che potrebbero convincere De Laurentiis

De Laurentiis valuta concretamente il ritorno di Sarri al Napoli. L’ipotesi prende forma solo se Conte dovesse lasciare la panchina azzurra dopo il colloquio previsto per la prossima settimana.

Sarri-Napoli: i tre motivi concreti del possibile ritorno

Lo scenario non è più un’ipotesi romantica. Secondo Il Roma, il presidente partenopeo sta considerando davvero Maurizio Sarri come erede di Antonio Conte qualora il tecnico leccese decidesse di chiudere l’esperienza napoletana. La valutazione non nasce dal sentimento, ma da ragioni tattiche ed economiche solide.

Il primo elemento riguarda la memoria ancora viva dello scudetto mancato. I 91 punti della stagione 2017/18 rimangono un’ossessione per De Laurentiis: quella squadra fluida, orchestrale, aveva dominato l’Italia intera. Il calcio di Sarri rappresenta un’identità che il presidente non ha mai davvero dimenticato. Otto anni dopo l’addio burrascoso, la possibilità di ripartire da un grande ex che conosce già l’ambiente non è una scelta nostalgica ma pragmatica.

Sul fronte economico il vantaggio è evidente. Dopo due sessioni di mercato faraoniche, le casse del club necessitano di contenimento. Sarri è un profilo low-cost: ingaggio contenuto e zero pretese stellari. Non rappresenta una soluzione di comodo, ma di razionalità finanziaria in un momento in cui il monte ingaggi deve contrarsi di 25 milioni.

La valorizzazione dei giovani: il terzo motivo decisivo

Qual è il valore aggiunto che Sarri porterebbe? La capacità di far brillare talenti non necessariamente titolari in grandi club. Alla Lazio sta estraendo prestazioni di livello da una rosa qualitativamente inferiore, una qualità che il Napoli potrebbe sfruttare per integrare i nuovi innesti e accelerare la crescita del gruppo. Questo aspetto diventa cruciale se De Laurentiis intende ridimensionare la rosa mantenendo competitività.

L’affetto reciproco completa il quadro. Sarri non ha mai nascosto l’amore per Napoli e sarebbe apertissimo a un ritorno in azzurro. La compatibilità tattica con il progetto, la conoscenza profonda dell’ambiente, la sostenibilità economica: gli ingredienti per una ricostruzione intelligente ci sono tutti. Se Conte dovesse decidere di chiudere la sua esperienza, la strada per Sarri diventerebbe improvvisamente percorribile e il calciomercato Napoli potrebbe registrare una delle sorprese più affascinanti della prossima sessione.