Noa Lang-Napoli, il futuro è già scritto: il punto di Fabrizio Romano

Noa Lang tornerà a Napoli a fine stagione. Secondo Fabrizio Romano, il riscatto del Galatasaray è a forte rischio e il club turco valuta il rinvio della permanenza. L’olandese non rimarrà quindi in Turchia. Il Galatasaray non intende procedere con l’acquisto definitivo, costringendo così gli azzurri a gestire il suo rientro per giugno.
Lang e il Galatasaray: il riscatto che non decolla
Romano ha chiarito i dettagli della situazione attraverso il suo canale ‘YouTube’. Il Galatasaray al momento valuta di far rientrare l’esterno al Napoli e dunque non intende procedere col titolo definitivo.
Il club azzurro, dal canto suo, aspetta comunicazioni ufficiali per decidere come gestire il futuro di Lang in estate, ma le prospettive di una permanenza alla corte di Antonio Conte appaiono complesse.
Il timing coincide con altri movimenti in corso. Gli azzurri stanno per riscattare Alisson Santos versando allo Sporting 16 milioni aggiuntivi, una spesa che riduce ulteriormente i margini di manovra. Il progetto passa necessariamente per scelte drastiche a livello di esuberi. Lang rappresenta uno dei nodi critici, insieme a Lorenzo Lucca, entrambi rientri da prestiti che non hanno portato i risultati sperati.
Napoli: la gestione degli esuberi per evitare danni economici
Quali opzioni restano concrete per Lang? Una cessione a titolo definitivo comporterebbe minusvalenze significative rispetto ai 30 milioni investiti. Un nuovo prestito potrebbe prolungare l’incertezza senza risolvere il problema. Una reintegrazione in rosa dipenderà esclusivamente dalle valutazioni tecniche di Conte e dello staff azzurro, se Conte resterà al Napoli.
La finestra estiva di mercato si preannuncia perciò complessa. De Laurentiis dovrà bilanciare le entrate con le necessarie uscite, evitando di trasformare gli errori di valutazione passati in ulteriori danni al bilancio.
Lang rimane un asset da piazzare, ma il mercato internazionale potrebbe non offrire le quotazioni desiderate per un giocatore reduce da una seconda metà di stagione in Turchia poco brillante. Il Napoli ha tempo fino a giugno per trovare una soluzione, ma le marginalità economiche si restringono ogni giorno che passa.