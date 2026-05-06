Mercato Napoli, un nuovo Santos in azzurro? Occhi puntati sulla stella brasiliana

Il club partenopeo inizia a lavorare per quella che sarà la prossima annata calcistica. Danilo Santos finisce nella lista dei desideri del Napoli per il centrocampo. Il classe 2001 del Botafogo attira l’attenzione di sette big europee contemporaneamente, secondo quanto rivela il giornalista Felipe Silva di ESPN Brasile.

Napoli, Santos nel mirino: la situazione

Gli azzurri non sono soli nella caccia al giovane prospetto carioca. Bayer Leverkusen, Newcastle United, Fulham, Atletico Madrid, Palmeiras, Flamengo e Zenit San Pietroburgo hanno già messo gli occhi sul centrocampista brasiliano. Una concorrenza massiccia che trasforma la trattativa in una vera battaglia di mercato internazionale. Il Napoli dovrà accelerare i tempi oppure offrire condizioni economiche vantaggiose per staccare la concorrenza.

La rivoluzione del centrocampo partenopeo passa anche da profili giovani e interessanti. Danilo Santos incarna il profilo ideale: talento grezzo, margini di crescita enormi, costo contenuto rispetto ai campioni già affermati. Il Botafogo non ha fretta di venderlo, ma il pressing internazionale potrebbe convincere il club brasiliano a negoziare una cessione nella prossima finestra di mercato.

Danilo Santos e il Napoli: scenario di asta estiva

I club brasiliani raramente chiedono somme astronomiche per giovani promettenti. Una proposta tra i 15 e i 25 milioni di euro potrebbe bastare a sbloccare la situazione, anche se la concorrenza internazionale spingerà le pretese al rialzo. Newcastle e Leverkusen hanno risorse finanziarie superiori, ma il Napoli può contare su un vantaggio tattico: la prospettiva di uno spazio garantito in Serie A per un centrocampista in via di sviluppo.

L’estate potrebbe trasformarsi in un’asta vera e propria. Se Danilo Santos continua a brillare nel campionato brasiliano, tutte le squadre interessate accelereranno le trattative contemporaneamente. Il Napoli dovrà decidere se entrare in una competizione al rialzo oppure virare su alternative meno contese. La finestra di mercato estivo rivelerà le reali intenzioni di De Laurentiis e dello staff tecnico sulla costruzione del nuovo centrocampo partenopeo.