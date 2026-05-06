Napoli, l’affare non si farà: Romano smentisce tutto, ecco cosa sta succedendo

Vinicius Tobias non interesserebbe al Napoli. Secondo Fabrizio Romano, il terzino destro brasiliano dello Shakhtar Donetsk non sarebbe oggetto di nessuna operazione concreta da parte degli azzurri, nonostante le voci degli ultimi giorni.
Tobias al Napoli? Nessuna trattativa avviata: ecco cosa succede
Romano ha chiarito la situazione attraverso il suo canale ‘YouTube’:
“Al momento, a me dallo Shakhtar Donetsk e da chi è vicino al giocatore non arrivano grandi conferme. Non mi arriva di un’operazione né avviata né impostata”.
Il giornalista ha sottolineato che Tobias rientra nella categoria di giocatori proposti ai club europei senza una reale intrapresa di reali azioni di mercato, almeno fino a questo momento e almeno da parte del Napoli.
“Ci sono diversi giocatori di questo tipo che vengono offerti ai club italiani, ma non significa che questi giocatori vengano presi, vengano trattati”,
ha spiegato Romano. Ogni giorno le big d’Europa ricevono proposte di diversi giocatori: alcuni diventano trattative concrete, altri rimangono mere suggestioni.
Il Napoli e le offerte quotidiane: il punto di Romano
Secondo Romano, il Napoli riceve costantemente proposte di mercato. Distinguere tra semplici sondaggi e operazioni strutturate è fondamentale per comprendere le reali intenzioni della società.
Nel caso di Tobias, non esiste alcun dialogo avanzato tra il club partenopeo e lo Shakhtar Donetsk. La notizia circolata negli ultimi giorni rappresenta dunque una delle tante voci che accompagnano il calciomercato senza vero fondamento. Romano a tal proposito fornisce una risposta inequivocabile:
“Al momento non mi risulta che il Napoli abbia messo in piedi un’operazione su di lui. Quindi questo è lo stato dell’arte”.