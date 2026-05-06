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Napoli, l’affare non si farà: Romano smentisce tutto, ecco cosa sta succedendo

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Napoli, l’affare non si farà: Romano smentisce tutto, ecco cosa sta succedendo
L'affare col Napoli non si farà: le novità di Romano
L'affare col Napoli non si farà

Vinicius Tobias non interesserebbe al Napoli. Secondo Fabrizio Romano, il terzino destro brasiliano dello Shakhtar Donetsk non sarebbe oggetto di nessuna operazione concreta da parte degli azzurri, nonostante le voci degli ultimi giorni.

Tobias al Napoli? Nessuna trattativa avviata: ecco cosa succede

Romano ha chiarito la situazione attraverso il suo canale ‘YouTube’:

“Al momento, a me dallo Shakhtar Donetsk e da chi è vicino al giocatore non arrivano grandi conferme. Non mi arriva di un’operazione né avviata né impostata”.

Il giornalista ha sottolineato che Tobias rientra nella categoria di giocatori proposti ai club europei senza una reale intrapresa di reali azioni di mercato, almeno fino a questo momento e almeno da parte del Napoli.

“Ci sono diversi giocatori di questo tipo che vengono offerti ai club italiani, ma non significa che questi giocatori vengano presi, vengano trattati”,

ha spiegato Romano. Ogni giorno le big d’Europa ricevono proposte di diversi giocatori: alcuni diventano trattative concrete, altri rimangono mere suggestioni.

Vinicius Tobias in azione con la maglia dello Shakthar Donetsk durante una partita di calcio
Vinicius Tobias con la maglia dello Shakthar Donetsk.

Il Napoli e le offerte quotidiane: il punto di Romano

Secondo Romano, il Napoli riceve costantemente proposte di mercato. Distinguere tra semplici sondaggi e operazioni strutturate è fondamentale per comprendere le reali intenzioni della società.

Nel caso di Tobias, non esiste alcun dialogo avanzato tra il club partenopeo e lo Shakhtar Donetsk. La notizia circolata negli ultimi giorni rappresenta dunque una delle tante voci che accompagnano il calciomercato senza vero fondamento. Romano a tal proposito fornisce una risposta inequivocabile:

“Al momento non mi risulta che il Napoli abbia messo in piedi un’operazione su di lui. Quindi questo è lo stato dell’arte”.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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