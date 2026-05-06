Napoli, addio ai Fab Four: i due nomi confermati per la prossima stagione

I Fab Four si separeranno. Secondo la Gazzetta dello Sport, almeno due centrocampisti chiuderanno il proprio ciclo nel Napoli. Dal club sarebbe già trapeleta la decisione sui nomi.

Anguissa verso l’addio: il regista dei due scudetti saluta

La decisione appare ormai inevitabile. Anguissa, pur mantenendo un contratto fino al 2027, non figurerebbe più nei piani del Napoli, soprattutto per questioni anagrafiche. Persino Antonio Conte ha preferito altre soluzioni nelle ultime partite, segnale inequivocabile della sua marginalità nel progetto futuro. Il centrocampista camerunense ha giocato un ruolo cruciale nei due scudetti, ma il ciclo si è concluso. L’estate porterà la separazione definitiva tra il giocatore e il club.

Lobotka in bilico: clausola da 25 milioni e il nodo rinnovo

Stanislav Lobotka rappresenta una situazione più complessa. Il regista slovacco riflette sulla sua permanenza a Napoli. Nel suo contratto è presente una clausola rescissoria di 25 milioni di euro, pagabile entro la prima metà di luglio. Con contratto in scadenza nel 2027 come Anguissa, la sua conferma non è affatto scontata. Il Napoli dovrà decidere rapidamente se blindarlo con un rinnovo o lasciar partire il secondo pilastro del centrocampo.

Quale sarà il destino di Lobotka? Dipenderà dalle mosse di mercato azzurre nei prossimi mesi. Se il club intende costruire un nuovo ciclo, il rinnovo diventa prioritario. In caso contrario, la clausola potrebbe attivarsi.

McTominay e De Bruyne: i due pilastri su cui ricostruire

Su questi due nomi il Napoli costruirà il futuro del centrocampo. Scott McTominay ha dimostrato di essere tra i migliori box-to-box al mondo, confermandosi dopo una prima stagione straordinaria. Ha vinto lo scudetto, stabilito il record personale di gol in campionato e conquistato il premio di miglior giocatore della Serie A. Il contratto fino al 2028 garantisce stabilità. Lo scozzese vive bene a Napoli, frequentando il territorio anche nei giorni liberi, segno di un adattamento perfetto.

Kevin De Bruyne, nonostante l’ingaggio pesante, intende onorare il contratto firmato la scorsa estate. Il belga non vuole voltare le spalle agli azzurri e aspira a vivere un’ultima grande avventura in Champions da protagonista. La sua permanenza appare quasi certa, indipendentemente dalla scelta del prossimo allenatore.

Il centrocampo di Conte: da quattro a due stelle

I Fab4 non hanno mai funzionato insieme. Anguissa, McTominay, Lobotka e De Bruyne, pur essendo tutti arruolabili contemporaneamente, non hanno offerto l’intesa sperata. Antonio Conte ha preferito altre soluzioni tattiche nelle ultime partite, confermando che il quartetto non rappresenta il futuro. L’ultima Champions deludente ha accelerato la decisione di ripartire con una base più ristretta ma più solida.

Il mercato di giugno ridisegnerà il centrocampo del Napoli intorno a McTominay e De Bruyne. Su questi due nomi il progetto azzurro potrà ripartire con ambizioni concrete per la prossima stagione. La rivoluzione è già iniziata.