Caso Lukaku, parla il legale del Napoli: ci saranno provvedimenti, la spiegazione

Mentre gli uomini di Antonio Conte si preparano a chiudere una stagione complicata tra infortuni, risultati altalenanti e futuro in bilico, in casa Napoli il caso Romelu Lukaku continua a far discutere. Oggi, però, il legale del Napoli Mattia Grassani ha chiarito che potremmo già essere ad un punto di non ritorno.

Lukaku e i procedimenti pendenti che pesano: parla l’avvocato Grassani

Mattia Grassani, noto avvocato esperto di diritto sportivo e legale del club partenopeo, ha parlato chiaro a Stile TV durante la trasmissione “Salite sulla giostra”. Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni facili e gettano nuova luce su un rapporto ormai finito tra il Napoli e Lukaku:

“Lukaku? Sicuramente ci sono pendenti procedimenti disciplinari nei confronti del belga per i comportamenti da lui assunti”

Una frase secca che conferma quanto trapelato nelle scorse settimane: il mancato rientro agli allenamenti e la decisione di curarsi in Belgio puntando al Mondiale hanno portato ad una rottura definitiva. Il Napoli, come emerso da comunicati ufficiali precedenti, valuta ora i provvedimenti adeguati, e Grassani, con il suo ruolo di legale, ha sicuramente anticipato quello che sarà il triste epilogo di questa vicenda.