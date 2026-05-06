Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Caso Lukaku, parla il legale del Napoli: ci saranno provvedimenti, la spiegazione

di
Caso Lukaku, parla il legale del Napoli: ci saranno provvedimenti, la spiegazione
Lukaku rientra al Napoli durante la sessione di allenamento. Foto: SpazioNapoli
Romelu Lukaku in tuta da allenamento durante il rientro al Napoli

Mentre gli uomini di Antonio Conte si preparano a chiudere una stagione complicata tra infortuni, risultati altalenanti e futuro in bilico, in casa Napoli il caso Romelu Lukaku continua a far discutere. Oggi, però, il legale del Napoli Mattia Grassani ha chiarito che potremmo già essere ad un punto di non ritorno.

Lukaku e i procedimenti pendenti che pesano: parla l’avvocato Grassani

Mattia Grassani, noto avvocato esperto di diritto sportivo e legale del club partenopeo, ha parlato chiaro a Stile TV durante la trasmissione “Salite sulla giostra”. Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni facili e gettano nuova luce su un rapporto ormai finito tra il Napoli e Lukaku:

Lukaku? Sicuramente ci sono pendenti procedimenti disciplinari nei confronti del belga per i comportamenti da lui assunti”

Una frase secca che conferma quanto trapelato nelle scorse settimane: il mancato rientro agli allenamenti e la decisione di curarsi in Belgio puntando al Mondiale hanno portato ad una rottura definitiva. Il Napoli, come emerso da comunicati ufficiali precedenti, valuta ora i provvedimenti adeguati, e Grassani, con il suo ruolo di legale, ha sicuramente anticipato quello che sarà il triste epilogo di questa vicenda.

Lukaku rammaricato in partita
Lukaku rammaricato in partita (Ansa) – spazionapoli.it

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

Gestione cookie