Lukaku, il futuro è segnato: scenderà in campo nel finale di stagione? La rivelazione

Romelu Lukaku non rientra più nei piani di Antonio Conte. Secondo quanto rivela Mediaset, l’attaccante belga difficilmente scenderà in campo nel finale di stagione: il tecnico è deluso dal suo comportamento e il rapporto è compromesso.

Lukaku: Conte lo scarica, il Napoli lo cede

La presenza di Big Rom a Napoli si trasforma in una questione di pura gestione contrattuale. Non è un ritorno alla normalità dopo i mesi di assenza, ma l’adempimento di un obbligo formale. Conte ha già comunicato chiaramente la sua posizione: l’attaccante classe ’93 non è più parte del progetto tecnico. Le scelte del giocatore durante l’assenza hanno irritato l’allenatore, creando una frattura difficile da ricucire nel breve termine.

Il divorzio è inevitabile. Gli azzurri cercano già soluzioni per il mercato estivo e Lukaku sa bene che la sua avventura partenopea è destinata a concludersi. Non si tratta di una sospensione temporanea, ma di una decisione definitiva che cambierà il volto dell’attacco napoletano.

Il futuro di Lukaku non resterà in Serie A. Nonostante le proposte arrivate anche dal Milan, l’attaccante belga punta decisamente a un’altra destinazione. Le ipotesi concrete sono due: un ritorno in Belgio oppure un approdo in un campionato esotico che offra ancora visibilità internazionale. A 31 anni, Big Rom non accetta di fare da comparsa in Italia e preferisce ripartire dove possa essere protagonista.