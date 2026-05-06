Lukaku e Conte, colloquio a Castelvolturno: ecco cosa si sono detti

Lukaku e Conte si sono incontrati a Castel Volturno per un faccia a faccia di trenta minuti: secondo quanto riporta Il Mattino, il dialogo ha portato solo segnali di tregua, non riconciliazione vera.

Lukaku-Conte: le tensioni rimangono nonostante il colloquio

L’attaccante belga si è presentato nell’ufficio dell’allenatore ieri pomeriggio intorno alle 14. Assenti l’agente Pastorello e il direttore sportivo Manna. Solo loro due a confrontarsi su quanto accaduto nelle ultime settimane, con Conte che ha ribadito il suo rammarico per l’atteggiamento di Lukaku durante una stagione complicata. Il tecnico non ha gradito le scelte recenti dell’attaccante, pur comprendendo il desiderio del belga di aiutare il Napoli e di non perdere l’ultimo Mondiale della sua carriera.

Lukaku ha ricordato di aver accettato di giocare a Riad per la Supercoppa, sebbene non fosse al meglio, proprio per il bene della squadra. La sensazione che emerge è che qualcosa si sia incrinato profondamente. Le parole si sono dette, il confronto c’è stato, ma il rapporto di prima appare oggi molto difficile da recuperare. L’incontro ha rappresentato un tentativo di chiarimento, non una soluzione definitiva alle divergenze.

Cosa è accaduto tra i due: il nodo della stagione

Il belga ha vissuto una stagione complicata, caratterizzata da alti e bassi che hanno influito sulla dinamica con Conte. Il tecnico ha manifestato chiaramente il suo disappunto per determinate comportamentali dell’attaccante nei momenti critici della stagione. La tensione non è stata risolta dal colloquio di ieri. Entrambi hanno espresso le proprie ragioni, ma il clima rimane teso nonostante i tentativi di riconciliazione. Il colloquio ha almeno consentito ai due di parlare faccia a faccia, ma le divergenze di vedute rimangono significative.

Lo scenario futuro tra Lukaku e il Napoli

Le prossime settimane saranno determinanti per capire se il rapporto tra Lukaku e Conte potrà stabilizzarsi o se continuerà a deteriorarsi. Il belga è tornato a lavorare in squadra, ma il clima di fiducia che caratterizzava il loro rapporto sembra compromesso. Il Napoli dovrà gestire questa situazione con attenzione, considerando che Lukaku ha ancora un anno di contratto e la sensazione è che in estate le strade si separeranno.