Napoli, la società si muove per il dopo Conte: chieste informazioni e occhio all’incredibile ritorno!

Fabio Grosso finisce nel mirino del Napoli come possibile erede di Antonio Conte. Secondo Nicolò Schira, gli azzurri hanno chiesto informazioni sul tecnico del Sassuolo, aprendo uno scenario di mercato che coinvolge anche altre big italiane.

Grosso, il nome che scalda il mercato delle panchine

La situazione alla panchina del Napoli genera movimenti concreti sul mercato degli allenatori. Grosso è finito nella lista dei candidati non solo per gli azzurri, ma anche per Lazio e Fiorentina. Secondo le rivelazioni di Schira, il tecnico neroverde rappresenta il profilo che raccoglie il maggior interesse tra i club di Serie A. La Fiorentina lo vede come prima scelta insieme a Sarri, mentre il Napoli ha sondato direttamente le disponibilità del quarantaseienne.

L’allenatore del Sassuolo ha manifestato chiaramente l’ambizione di compiere il salto verso un club di élite. Le sue caratteristiche tecniche e il percorso recente lo posizionano come candidato credibile per una grande panchina. La pressione dei grandi club italiani testimonia quanto il suo profilo sia diventato appetibile nel mercato delle panchine.

Sarri aspetta il Napoli: il piano B che potrebbe diventare prioritario

Maurizio Sarri rimane in attesa di una chiamata da Napoli, ma solo nel caso concreto di una partenza di Conte. Il tecnico toscano rappresenta un’alternativa già collaudata per l’ambiente azzurro, con un passato significativo in città.

La FIGC continua a mantenere i contatti con Conte per la Nazionale italiana, un tentativo confermato da tempo. L’incontro tra il tecnico leccese e Aurelio De Laurentis è atteso tra due settimane per fare il bilancio della stagione e stabilire il futuro sulla panchina partenopea. Le decisioni che emergeranno da quel colloquio condizioneranno direttamente le mosse del calciomercato delle panchine.