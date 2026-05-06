Lobotka, la clausola rescissoria spaventa: svelate cifra e data per esercitarla

Il contratto di Stanislav Lobotka presenta una clausola rescissoria che spaventa i tifosi del Napoli. Il regista slovacco riflette sul suo futuro, con un accordo in scadenza nel 2027.

Lobotka: i 25 milioni che preoccupano De Laurentiis

La permanenza del centrocampista non è scontata. La Gazzetta dello Sport ha rivelato il timing preciso della clausola: pagabile entro la prima metà di luglio, esclusivamente per club stranieri. Una finestra di mercato molto ristretta che obbliga il Napoli a muoversi con tempestività nel caso di assalti concreti dall’estero. La cifra di 25 milioni rappresenta una valutazione relativamente contenuta per un giocatore del suo calibro, considerando l’importanza che ha avuto nella costruzione dei successi recenti.

Lobotka è stato protagonista assoluto degli ultimi anni partenopei. Con Spalletti si è consacrato come uno dei migliori play dei top 5 campionati europei, dominando il centrocampo nel biennio che ha portato il terzo scudetto. Sotto la gestione Conte ha cambiato interpreazione tattica, correndo di più ma mantenendo uno standard di rendimento elevato e decisivo nella conquista del quarto scudetto la scorsa stagione. L’annata attuale lo ha visto alternare buone prestazioni a qualche infortunio di troppo.

Lobotka e il rinnovo: l’opzione di De Laurentiis fino al 2028

Quale margine ha il Napoli per blindare il regista slovacco? De Laurentiis dispone di un’opzione per prolungare l’accordo fino al 2028, allungando i tempi e rendendo più difficile l’esercizio della clausola. Una mossa difensiva che il club deve decidere se attivare a breve, soprattutto considerando l’interesse che potrebbe arrivare da squadre di primo piano europeo nel periodo di luglio.

La decisione sul futuro di Lobotka al Napoli deve essere presa a stretto giro. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se il club partenopeo intende rinnovare il contratto del calciatore o se preferisce affidarsi alle protezioni contrattuali già presenti. Una clausola ristretta nel periodo estivo potrebbe rivelarsi insufficiente se arrivassero proposte concrete da top club europei interessati al centrocampista. La situazione di Lobotka rimane aperta e il mercato attorno al regista slovacco del Napoli si farà sempre più caldo nei prossimi mesi.