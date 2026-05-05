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Tre nomi in pole per sostituire Conte: ADL si sta muovendo! Le novità di Repubblica

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Tre nomi in pole per sostituire Conte: ADL si sta muovendo! Le novità di Repubblica
De Laurentiis e Conte verso l'incontro di fine stagione
Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte decidono il futuro azzurro

Quasi giunto al termine il secondo anno di Antonio Conte a Napoli. Il tecnico salentino ha un contratto che lo lega per un ulteriore anno alla città partenopea, ma il suo futuro è ancora da scrivere. Al termine della stagione in corso, l’allenatore e il presidente azzurro s’incontreranno per decidere quale sarà il futuro. Aurelio De Laurentiis ha iniziato a sondare dei nomi per non farsi trovare impreparato.

Allenatore Napoli, tre nomi sondati: i nomi

Ancora da decidere chi sarà l’allenatore del Napoli la prossima stagione. Antonio Conte ha un contratto in essere per una terza stagione in azzurro. Il suo destino, però, verra deciso dall‘incontro di fine stagione con il numero uno azzurro, esattamente come la passata annata.

Il patron del Napoli, come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, non vuole farsi trovare impreparato qualora Conte lasciasse. Sono tre i nomi sondati dal presidente: Fabio Grosso del Sassuolo, Enzo Maresca attualmente senza squadra e il grande ex Maurizio Sarri.

Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte decidono il futuro azzurro
De Laurentiis e Conte verso l’incontro di fine stagione

Napoli, ecco quando verrà scelto l’allenatore

Nonostante i vari sondaggi effettuati, il prossimo allenatore del Napoli si scoprirà solo dopo l’incontro tra il presidente e l’attuale tecnico. Antonio Conte potrebbe rimanere in azzurro per completare il suo triennio, e giocarsi un altro campionato nell’anno del centenario.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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