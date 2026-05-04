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De Bruyne nel mirino in casa Napoli: arrivano parole pesanti sul belga

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De Bruyne nel mirino in casa Napoli: arrivano parole pesanti sul belga
Kevin De Bruyne in azione contro il Torino. Fonte: ANSA
De Bruyne in campo

Kevin De Bruyne rappresenta un’incognita al momento per Antonio Conte. Pierpaolo Marino, ex dirigente azzurro, ha però espresso un giudizio netto sulla gestione del centrocampista belga in diretta a ‘Il Bello del Calcio’ su ‘Televomero’.

De Bruyne al Napoli: le difficoltà tattiche del belga

Marino ha affermato senza mezzi termini la propria posizione in merito al belga:

“Non sbagliavo su De Bruyne. L’ex Manchester City non era un calciatore da prendere e i fatti mi hanno dato ragione. Non ha la brillantezza di una volta e crea delle difficoltà tattiche a Conte che deve trovagli un posto”.

L’analisi dell’ex azzurro punta il dito su un aspetto concreto: il rendimento calante del giocatore e le complicazioni che questo genera nel modulo dell’allenatore. A tre giornate dal termine della stagione, il bilancio del centrocampista belga evidenzia un divario rispetto alle aspettative iniziali.

Marino sostiene che la scelta di ingaggiare De Bruyne ha rappresentato un errore di valutazione, non una opportunità. E le difficoltà nel trovare la posizione giusta all’interno dello schema tattico azzurro sembrano confermare questa tesi.

De Bruyne nel riscaldamento
De Bruyne deciderà dopo il Mondiale

Marino e le sue previsioni corrette: da De Bruyne a Garcia

L’ex dirigente ha esteso la propria analisi critica anche ad altri casi:

Su De Bruyne ho avuto ragione così come non sbagliavo su Garcia. Dissi che il francese avrebbe fallito a Napoli e così è stato. Bisogna dire sempre la verità, non avere paura di dire le cose così come stanno, avere il coraggio di esporre le proprie idee anche quando in un primo momento non sono condivise”.

Gli azzurri ora devono necessariamente conquistare un posto in Champions League. Tuttavia, la questione De Bruyne rimane aperta per le scelte tattiche future del Napoli.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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